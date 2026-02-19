Najveće srpsko čudo nastavlja da oduševljava, naša teniserka juri plasman karijere, korača ka TOP 100!

Srpska teniserka Teodora Kostović, koja ima samo 118 godina, nastavlja da oduševljava i sada je već ostvarila plasman karijere!

Ona je pobedila Anuk Kuvermans iz Holandije u osmini finala WTA turnira u Oeirasu, u Portugalu - 2:0, po setovima 6:3, 6:3.

Posle neverovatnog meča protiv Sare Saribes Tormo, sada je Srpkinja mnogo sigurnije započela susret i bila ubedljiva na svojim servis gemovima, dok je u šestom, na servis rivalke imala čak četiri brejk lopte. Visio je brejk u vazduhu, a to se već dogodilo u narednom servis gemu Holanđanke, pa je Teodora Kostović došla do vođstva od 1:0.

U drugom je poklekla već na samom startu, ali je uzvratila u narednom, pa je sve bilo ponovo poravnato. Do kraja, Teodora Kostović je uzela još dva brejka na servis protivnice i slavila prolazak u četvrtfinale, u kojem će Franciske Horhe iz Portugala.

Podsetimo, Teodora Kostović je trenutno 171. na svetu, što joj je rezultat karijere, ali će posle ovog turnira biti najmanje 164. što će doneti novi veliki pomak, dok bi eventualni trijumf protiv Portugalke i nastavak borbe za titulu doneo dodatni skok na WTA listi, te bi prema Teodorinom potencijalo i svemu viđenom mogli da je vidimo i u TOP 100 u skorije vreme.

