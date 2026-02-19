AKTUELNO

SVI SU OSTALI U NEVERICI - RAZVOD ANE I ŠVAJNIJA ŠOKIRAO JE SVET! Detalji burnog braka iznenadili su javnost, a jedan posebno!

Krah braka Ane Ivanović i Sebastijana Švajnštajgera ne prestaje da intrigira svetsku javnost.

Brak koji je trajao devet godina došao je do kraja. A, ništa nije slutilo da će to da se dogodi. U javnosti su Ana i Švajni predstavljali jednu idiličnu porodičnu priču, ali...

Nemački magazine "Bunte" otkrio je neke stvari koje su se dešavale unutar četiri zida i poprilično su iznenađujuće za sve.

Do razlaza i razvod je došlo pre skoro godinu dana, a par je odlučio da još ništa ne objavljuje u javnosti. Švajnštajger je bio preokupiran sa nekolicinom projekata za koje je zadužen, dok je Ana posvećena naslednicima.

Svi su se pitali o razlozima raskida

Nemci prenose informacije upućenih u brak slavnih sportista, a one dovode do sledećih odgovora - stres, putovanja, različite lokacije i nedostatak porodičnog života... Navodno, udaljenost je dosta uticala da između njih dvojice sve "pukne" i da dođe do razgovora i odluke o razvodu.

Švajnštajger redovno putuje po celom svetu jer radi kao TV konsultant za fudbalske mečeve, a ujedno ima i određene projekte koji "zahtevaju" da je udaljen od porodice. Donekle je i nejasno što je ulazio u sve to, a ujedno je i iznenađujuće je da je posao "uspeo" toliko da udalji poznati par, posebno jer su stvorili veliku porodicu.

Ni Bastijan Švajnštajger ni Ana Ivanović nisu javno ni tada ni kasnije komentarisali pisanja nemačkih medija koja su postala centralna vest i u svetskom šou biznisu.

Razvod je kasnije potvrđen i to od strane advokata.

