Crnogorci prave zabunu na Kupu Radivoja Koraća: Šta kažu pravila?

Svakog februara, kada na red dođe održavanje Kupa Radivoja Koraća u košarci, glavna tema u srpskoj košarkaškoj javnosti je - kako uklopiti domaće i strane košarkaše i izabrati najbolji roster za okršaje u Nišu. Uvek je neophodna određena akrobatika u ovom slučaju, pre svega zbog većeg broja stranaca u sprskim klubovima, i tu ne mislimo samo na Zvezdu i Partizan.

Pravilo kaže: Svi treneri morali su da odaberu maksimalno četiri košarkaša koji nemaju srpski pasoš. Kako je KSS ukinuo tzv. "košarkaško državljanstvo" i doneo odluku da svaki mladi košarkaš i košarkašica iz regiona, koji imaju srpsko državljanstvo, bez obzira na mesto rođenja – mogu da igraju u srpskim klubovima kao domaći igrači. Međutim, postoji jedna začkoljica i tiče se crnogorskih košarkaša, i to pre svega zbog - zakona u Crnoj Gori o posedovanju dvojnog državljanstva i u ovom slučaju, njihovog prava nastupa u Kupu Radivoja Koraća pod statusom "domaćih igrača".

Gde je zabuna po pitanju Spartaka

KSS je promenio pravilo i više se ne gleda košarkaško državljanstvo. Šta to znači? Ako igrač ima srpski pasoš i nastupao je za drugu reprezentaciju, on se u takmičenju tretira kao domaći igrač i to nije sporno. Ono što unosi zabunu jeste činjenica da dva državljanina Crne Gore imaju srpski pasoš a Crna Gora ne dozvoljava dvojno državljanstvo sa Srbijom. U pitanju su Igor Drobnjak i Danilo Nikolić, koji su crnogorski reprezentativci i imaju i srpsko i crnogorsko državljanstvo.

Primera radi, Crvena zvezda 2023. nije povela na Kup crnogorskog reprezentativca Nikolu Ivanovića baš zbog toga što se klasifikovao kao stranac.

Šta je propisano zakonom u Crnoj Gori?

Prema zakonu Crne Gore iz 2008. državljanstvo te države stiče se poreklom, rođenjem na teritoriji te države ili prijemom. Dvojno državljavnstvo je dozvoljeno, ako je stečeno pre proglašenja nezavisnosti Crne Gore (juna 2006.) ili ako sa drugom zemljom postoji bilateralni sporazum. Oni koji su neko drugo državljanstvo stekli nakon juna 2006. gube po automatizmu crnogorsko državljanstvo. Crna Gora nema bilateralni sprorazum sa Srbijom - pa su građani u toj situaciji prinuđeni da biraju između ova da državljanstva. Jedini način da se i Drobnjak i Nikolić vode kao domaći igrači bio bi da su srpsko državljanstvo dobili pre osamostaljenja Crne Gore, dakle dok su još bili maloletnici (Drobnjak je 2000. godište, a Danilo Nikolić je rođen 1993).

Autor: Jovana Nerić