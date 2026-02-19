LIL - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli vode u Francuskoj! Učena šokirao domaćina!

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Lilu u prvoj utakmici šesnaestini finala Lige Evrope.

Utakmica se igra na stadionu "Pjer Moro" sa početkom u 21 čas.

55. minut - Zvezda kontroliše utakmicu

Lil je krenuo ofanzivnije u nastavku nema više, šta da čeka. Zvezda dobro organizovana i vreba iz opasnih kontranapada.

50. minut - Kakva šansa za Lučića

Sam je bio u kontri igrač Zvezde, ali je nepotrebno oklevao i na kraju je izblokiran.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme

Utakmica je nastavljena. Dvostruka izmena kod Lila. Bentaleb i Santos menjaju Mukaja i Haraldsona

45. minut - GOOL - 0:1 - Učena

Zvezda je povela u nadoknadi prvog poluvremena. Nakon petog kornera, lopta dolazi do Učene kkoji je samo ćušnuo loptu u mrežu.

43. minut - Kakva šteta

Seol je sjajno prošao po desnoj strani, centrirao, a defanzivac Lila je u poslednji čas izbacio loptu ispred Enema i sprečio siguran pogodak. Od svega samo korner.

40. minut - Prvi žuti karton

Dobio ga je Feliks Korea zbog opasnog starta na Tiknizjanu, koji je lepo prošao po levoj strani.

38. minut - Ofanziva Lila

Napada francuski tim, crveno-beli za sada dobro organizovani u odbrani.

35. minut - Opao je ritam igre

Pokušao je Lučić iz daljine, lak posao za Ozera.

25. minut - Opasan napad Lila

Prošao je Perin po desnoj strani zavrnuo u peterac. Ali srecom prejako je šutnuo loptu.

17. minut - Lil preuzima inicijativuIgra se obostrano otvoreno. Domaćin preti, ali bez pravih prilika

11. minut - Zvezda napala od starta

Crveno-beli su hrabro ušli u meč. Ne žele da se brane protiv favorizovanog rivala.

4. minut - Prva šansa za Zvezdu

Tiknizjan je zavrnuo sa leve strane, Enem probao iz prve. Tik pored desne stative gola Ozera.

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je prvi meč šesnaestine finala Lige Evrope između Lila i Crvene zvezde. Utakmici prisustvuje oko 25. hilljada ljudi.

Sastavi:

LIL (4-2-3-1): Ozer – Buadi, Ngoj, Mandi, Pero – Mukou, Andre – Koreja, Haraldson, Perin – Fernandez Pardo.

Crvena zvezda (3-4-2-1) Mateus - Rodrigao, Franklin Tebi Učena i Strahinja Eraković - Jung Vu Seol, Rade Krunić,Tomas Handel, Nair Tiknizjan - Vladimir Lučić, Bruno Duarte - Džej Enem.

Lil. Stadion: Pjer Moro.

Kapacitet: 50.000.

Sudija: Sven Jablonski (Nemačka).

Autor: Jovana Nerić