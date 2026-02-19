LIL - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli vode u Francuskoj! Učena šokirao domaćina!

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Lilu u prvoj utakmici šesnaestini finala Lige Evrope.
Utakmica se igra na stadionu "Pjer Moro" sa početkom u 21 čas.
55. minut - Zvezda kontroliše utakmicu
Lil je krenuo ofanzivnije u nastavku nema više, šta da čeka. Zvezda dobro organizovana i vreba iz opasnih kontranapada.
50. minut - Kakva šansa za Lučića
Sam je bio u kontri igrač Zvezde, ali je nepotrebno oklevao i na kraju je izblokiran.
46. minut - Počelo je drugo poluvreme
Utakmica je nastavljena. Dvostruka izmena kod Lila. Bentaleb i Santos menjaju Mukaja i Haraldsona
45. minut - GOOL - 0:1 - Učena
Zvezda je povela u nadoknadi prvog poluvremena. Nakon petog kornera, lopta dolazi do Učene kkoji je samo ćušnuo loptu u mrežu.
43. minut - Kakva šteta
Seol je sjajno prošao po desnoj strani, centrirao, a defanzivac Lila je u poslednji čas izbacio loptu ispred Enema i sprečio siguran pogodak. Od svega samo korner.
40. minut - Prvi žuti karton
Dobio ga je Feliks Korea zbog opasnog starta na Tiknizjanu, koji je lepo prošao po levoj strani.
38. minut - Ofanziva Lila
Napada francuski tim, crveno-beli za sada dobro organizovani u odbrani.
35. minut - Opao je ritam igre
Pokušao je Lučić iz daljine, lak posao za Ozera.
25. minut - Opasan napad Lila
Prošao je Perin po desnoj strani zavrnuo u peterac. Ali srecom prejako je šutnuo loptu.
17. minut - Lil preuzima inicijativuIgra se obostrano otvoreno. Domaćin preti, ali bez pravih prilika
11. minut - Zvezda napala od starta
Crveno-beli su hrabro ušli u meč. Ne žele da se brane protiv favorizovanog rivala.
4. minut - Prva šansa za Zvezdu
Tiknizjan je zavrnuo sa leve strane, Enem probao iz prve. Tik pored desne stative gola Ozera.
1. minut - Utakmica je počela
Počeo je prvi meč šesnaestine finala Lige Evrope između Lila i Crvene zvezde. Utakmici prisustvuje oko 25. hilljada ljudi.
Sastavi:
LIL (4-2-3-1): Ozer – Buadi, Ngoj, Mandi, Pero – Mukou, Andre – Koreja, Haraldson, Perin – Fernandez Pardo.
Crvena zvezda (3-4-2-1) Mateus - Rodrigao, Franklin Tebi Učena i Strahinja Eraković - Jung Vu Seol, Rade Krunić,Tomas Handel, Nair Tiknizjan - Vladimir Lučić, Bruno Duarte - Džej Enem.
Lil. Stadion: Pjer Moro.
Kapacitet: 50.000.
Sudija: Sven Jablonski (Nemačka).
Autor: Jovana Nerić