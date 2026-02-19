VELIKA POBEDA CRVENE ZVEZDE U FRANCUSKOJ: Crveno-beli srušili favorizovani Lil i napravili ogroman korak ka osmini finala Lige Evrope!(FOTO+VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Lil kao gosti rezultatom 1:0 u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evrope.

Strelac pobednosnog gola bio je Učena u nadoknadi prvog poluvremena

Revanš meč na programu je idućeg četvrtka od 18.45 časova u Beogradu.

Pobednik ovog dvomeča u osmini finala sastaće se ili sa Aston Vilom ili sa Lionom.

Prethodno crveno-bele već u nedelju čeka 178. večiti derbi sa Partizanom izuzetno važan u borbi za šampionski naslov.

Stanković je za ovaj promenio formaciju i krenuo sa 3 štopera, u sistemu 3-4-2-1. Prva zvezda tiMa Marko Arnautović ostao je na klupi.

Već u četvrtom minutu, Tiknizjan je prošao po levoj strani, zavrnuo za Enema koji je šutirao iz prve ali je zamalo bio neprecizan.

Zvezda je nastavila sa otvorenom igrom, igralo se u visokom a pretili su i domaćini. Ipak nije bilo onih izrazitih prilika nije bilo.

A onda u nadoknadi prvog poluvremena Zvezda je povela i krunisala bolju igru u prvom poluvremenu.

Nakon petog kornera, lopta dolazi do Učene koji je kolenom prosto ugurao loptu u mrežu. Hendel je centrirao, a na prvoj stativi je Enem čekao i loptu atraktivno prosledio dalje. Bukvalno je pogodio Nigerijca od kog se lopta odbija u gol.

U nastavku meča Lil je ušao ofanzivnije, a Zvezda vrebala iz opasnih kontranapada.

Crveno-beli su propustili dve velike šanse. Lučić je u 50. minutu previse oklevao u kontri, dok je Arnautović u 66. minutu iz idealne situacije šutirao pravo u golmana Ozera.

Nakon toga Lil je pritiskao u želji da što pre dođe do izjednačenja, međutim Zvezdina odbrana je sjajno odolevala.

Crveno-beli su propustili priliku da ubedljivije slave. Ponovo je Arnautović u 86. minutu imao veliku šansu nakom fantastične asistencije Kataija, ali je njegov šut Ozer pročitao.

Na kraju velika i zaslužena pobeda Crvene zvezde.

90 +4. minut - Opasan šut Perona

Šutirao je sa ivice šesnaesterca, lopta odlazi tik pored desne stative Mateusovog gola

90. minut - Nadoknada

Meč je produžen za čak sedam minuta.

89. minut - Žuti kartoni

Seol zbog prigovora i Mateus zbog zadržavanja vremena dobijaju javnu opomenu.

86. minut - Fantastični Katai

Fenomernalno je izbacio Arnautovića koji je pokušao da prebaci Ozera,aloi je golman Lila pročitao njegovu nameru.

84. minut - Još dve izmene

Umesto Lučića i Erakovića u igri su Veljković i Stanković.

82. minut - Lučić dobija parni karton

Lučič je dobio prvi žuti karton za Zvezdu na ovom meču. Nažalost to mu je parni i propustiće revanš za sedam dana u Beogradu.

66. minut - Neverovatan promašaj Arnautovića

Kakva šanse za Zvezdu. Tiknizjan je presekao loptu, uposlio Arnautovića , koji iz idealne situacije šutira pravo u Ozera.

63. minut - Arnautović na terenu

Reaguje i Dejan Stanković. Umesto Džeja Enema u igri je Marko Arnautović.

62. minut - Žiru u igri

Trener Lila pojačava napad i uvodi legendarnog Olivijea Žirua u igru.

55. minut - Zvezda kontroliše utakmicu

Lil je krenuo ofanzivnije u nastavku nema više, šta da čeka. Zvezda dobro organizovana i vreba iz opasnih kontranapada.

50. minut - Kakva šansa za Lučića

Sam je bio u kontri igrač Zvezde, ali je nepotrebno oklevao i na kraju je izblokiran.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme

Utakmica je nastavljena. Dvostruka izmena kod Lila. Bentaleb i Santos menjaju Mukaja i Haraldsona

45. minut - GOOL - 0:1 - Učena

Zvezda je povela u nadoknadi prvog poluvremena. Nakon petog kornera, lopta dolazi do Učene kkoji je samo ćušnuo loptu u mrežu.

43. minut - Kakva šteta

Seol je sjajno prošao po desnoj strani, centrirao, a defanzivac Lila je u poslednji čas izbacio loptu ispred Enema i sprečio siguran pogodak. Od svega samo korner.

40. minut - Prvi žuti karton

Dobio ga je Feliks Korea zbog opasnog starta na Tiknizjanu, koji je lepo prošao po levoj strani.

38. minut - Ofanziva Lila

Napada francuski tim, crveno-beli za sada dobro organizovani u odbrani.

35. minut - Opao je ritam igre

Pokušao je Lučić iz daljine, lak posao za Ozera.

25. minut - Opasan napad Lila

Prošao je Perin po desnoj strani zavrnuo u peterac. Ali srecom prejako je šutnuo loptu.

17. minut - Lil preuzima inicijativuIgra se obostrano otvoreno. Domaćin preti, ali bez pravih prilika

11. minut - Zvezda napala od starta

Crveno-beli su hrabro ušli u meč. Ne žele da se brane protiv favorizovanog rivala.

4. minut - Prva šansa za Zvezdu

Tiknizjan je zavrnuo sa leve strane, Enem probao iz prve. Tik pored desne stative gola Ozera.

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je prvi meč šesnaestine finala Lige Evrope između Lila i Crvene zvezde. Utakmici prisustvuje oko 25. hilljada ljudi.

Sastavi:

LIL (4-2-3-1): Ozer – Buadi, Ngoj, Mandi, Pero – Mukou, Andre – Koreja, Haraldson, Perin – Fernandez Pardo.

Crvena zvezda (3-4-2-1) Mateus - Rodrigao, Franklin Tebi Učena i Strahinja Eraković - Jung Vu Seol, Rade Krunić,Tomas Handel, Nair Tiknizjan - Vladimir Lučić, Bruno Duarte - Džej Enem.

Lil. Stadion: Pjer Moro.

Kapacitet: 50.000.

Sudija: Sven Jablonski (Nemačka).

Autor: Jovana Nerić