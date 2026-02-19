VELIKA POBEDA CRVENE ZVEZDE U FRANCUSKOJ: Crveno-beli srušili favorizovani Lil i napravili ogroman korak ka osmini finala Lige Evrope!(FOTO+VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Lil kao gosti rezultatom 1:0 u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evrope.
Strelac pobednosnog gola bio je Učena u nadoknadi prvog poluvremena
Revanš meč na programu je idućeg četvrtka od 18.45 časova u Beogradu.
Pobednik ovog dvomeča u osmini finala sastaće se ili sa Aston Vilom ili sa Lionom.
Prethodno crveno-bele već u nedelju čeka 178. večiti derbi sa Partizanom izuzetno važan u borbi za šampionski naslov.
Stanković je za ovaj promenio formaciju i krenuo sa 3 štopera, u sistemu 3-4-2-1. Prva zvezda tiMa Marko Arnautović ostao je na klupi.
Već u četvrtom minutu, Tiknizjan je prošao po levoj strani, zavrnuo za Enema koji je šutirao iz prve ali je zamalo bio neprecizan.
Zvezda je nastavila sa otvorenom igrom, igralo se u visokom a pretili su i domaćini. Ipak nije bilo onih izrazitih prilika nije bilo.
A onda u nadoknadi prvog poluvremena Zvezda je povela i krunisala bolju igru u prvom poluvremenu.
Nakon petog kornera, lopta dolazi do Učene koji je kolenom prosto ugurao loptu u mrežu. Hendel je centrirao, a na prvoj stativi je Enem čekao i loptu atraktivno prosledio dalje. Bukvalno je pogodio Nigerijca od kog se lopta odbija u gol.
U nastavku meča Lil je ušao ofanzivnije, a Zvezda vrebala iz opasnih kontranapada.
Crveno-beli su propustili dve velike šanse. Lučić je u 50. minutu previse oklevao u kontri, dok je Arnautović u 66. minutu iz idealne situacije šutirao pravo u golmana Ozera.
Nakon toga Lil je pritiskao u želji da što pre dođe do izjednačenja, međutim Zvezdina odbrana je sjajno odolevala.
Crveno-beli su propustili priliku da ubedljivije slave. Ponovo je Arnautović u 86. minutu imao veliku šansu nakom fantastične asistencije Kataija, ali je njegov šut Ozer pročitao.
Na kraju velika i zaslužena pobeda Crvene zvezde.
90 +4. minut - Opasan šut Perona
Šutirao je sa ivice šesnaesterca, lopta odlazi tik pored desne stative Mateusovog gola
90. minut - Nadoknada
Meč je produžen za čak sedam minuta.
89. minut - Žuti kartoni
Seol zbog prigovora i Mateus zbog zadržavanja vremena dobijaju javnu opomenu.
86. minut - Fantastični Katai
Fenomernalno je izbacio Arnautovića koji je pokušao da prebaci Ozera,aloi je golman Lila pročitao njegovu nameru.
84. minut - Još dve izmene
Umesto Lučića i Erakovića u igri su Veljković i Stanković.
82. minut - Lučić dobija parni karton
Lučič je dobio prvi žuti karton za Zvezdu na ovom meču. Nažalost to mu je parni i propustiće revanš za sedam dana u Beogradu.
66. minut - Neverovatan promašaj Arnautovića
Kakva šanse za Zvezdu. Tiknizjan je presekao loptu, uposlio Arnautovića , koji iz idealne situacije šutira pravo u Ozera.
63. minut - Arnautović na terenu
Reaguje i Dejan Stanković. Umesto Džeja Enema u igri je Marko Arnautović.
62. minut - Žiru u igri
Trener Lila pojačava napad i uvodi legendarnog Olivijea Žirua u igru.
55. minut - Zvezda kontroliše utakmicu
Lil je krenuo ofanzivnije u nastavku nema više, šta da čeka. Zvezda dobro organizovana i vreba iz opasnih kontranapada.
50. minut - Kakva šansa za Lučića
Sam je bio u kontri igrač Zvezde, ali je nepotrebno oklevao i na kraju je izblokiran.
46. minut - Počelo je drugo poluvreme
Utakmica je nastavljena. Dvostruka izmena kod Lila. Bentaleb i Santos menjaju Mukaja i Haraldsona
45. minut - GOOL - 0:1 - Učena
Zvezda je povela u nadoknadi prvog poluvremena. Nakon petog kornera, lopta dolazi do Učene kkoji je samo ćušnuo loptu u mrežu.
43. minut - Kakva šteta
Seol je sjajno prošao po desnoj strani, centrirao, a defanzivac Lila je u poslednji čas izbacio loptu ispred Enema i sprečio siguran pogodak. Od svega samo korner.
40. minut - Prvi žuti karton
Dobio ga je Feliks Korea zbog opasnog starta na Tiknizjanu, koji je lepo prošao po levoj strani.
38. minut - Ofanziva Lila
Napada francuski tim, crveno-beli za sada dobro organizovani u odbrani.
35. minut - Opao je ritam igre
Pokušao je Lučić iz daljine, lak posao za Ozera.
25. minut - Opasan napad Lila
Prošao je Perin po desnoj strani zavrnuo u peterac. Ali srecom prejako je šutnuo loptu.
17. minut - Lil preuzima inicijativuIgra se obostrano otvoreno. Domaćin preti, ali bez pravih prilika
11. minut - Zvezda napala od starta
Crveno-beli su hrabro ušli u meč. Ne žele da se brane protiv favorizovanog rivala.
4. minut - Prva šansa za Zvezdu
Tiknizjan je zavrnuo sa leve strane, Enem probao iz prve. Tik pored desne stative gola Ozera.
1. minut - Utakmica je počela
Počeo je prvi meč šesnaestine finala Lige Evrope između Lila i Crvene zvezde. Utakmici prisustvuje oko 25. hilljada ljudi.
Sastavi:
LIL (4-2-3-1): Ozer – Buadi, Ngoj, Mandi, Pero – Mukou, Andre – Koreja, Haraldson, Perin – Fernandez Pardo.
Crvena zvezda (3-4-2-1) Mateus - Rodrigao, Franklin Tebi Učena i Strahinja Eraković - Jung Vu Seol, Rade Krunić,Tomas Handel, Nair Tiknizjan - Vladimir Lučić, Bruno Duarte - Džej Enem.
Lil. Stadion: Pjer Moro.
Kapacitet: 50.000.
Sudija: Sven Jablonski (Nemačka).
Autor: Jovana Nerić