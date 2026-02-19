ALKARAZ PREŽIVEO Španac posle preokreta srušio Hačanova i prošao u polufinale

Karlos Alkaraz je uspeo da izbori plasman u polufinale turnira u Dohi. Španski teniser je bio bolji od Karena Hačanova sa 2:1, po setovima 6:7, 6:4, 6:3, posle dva sata i 27 minuta igre.

Prvi reket sveta se ozbiljno namučio na ovom meču. Rus je pružio sjajan otpor i u taj-brejku je dobio prvi set. ovaj deo meča je obeležila žustra rasprava Alkaraza sa sudijom Marijom Čičak.

Ipak, u nastavku su stvari došle na svoje mesto. Karlos je značajno podigao nivo igre i protivniku nije dozvolio nijednu brejk loptu. Tri puta je oduzeo servis Hačanovu, što mu je bilo dovoljno da dođe do pobede.

Alkaraz će u polufinalu igrati protiv Andreja Rubljova.



Autor: Jovana Nerić