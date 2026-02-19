PARTIZAN SPREČIO SENZACIJU! Crno-beli bili nadomak poraza, pa u produžetku slomili FMP i prošli u polufinale Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Partizana su na jedvite nade izborili plasman u polufinale Kupa Radivoja Koraća. Crno-beli su savladali FMP posle produžetka rezultatom 95:90 i izborili plasman među četiri najbolje ekipe, gde će igrati protiv Mege, koja je prethodno deklasirala OKK Beograd. U drugom polufinalu će se sastati Crvena zvezda i Spartak.

Fantastična utakmica je viđena u Nišu. Tim iz Železnika je u nekoliko navrata imao i 11 poena prednosti, ali je ekipa Đoana Penjaroje u četvrtoj četvrtini uspela da se vrati i izbori produžetak u kome je slomila otpor rivala.

Tokom prvog poluvremena je rezultat bio ujednačen. Partizan je poveo 7:3 i trener FMP-a Saša Nikitović je odmah morao da reaguje tajm-autom. To je probudilo "pantere" koji su se odmah vratili, a u jednom trenutku i poveli.

Crno-beli su serijom 9:0 otvorili drugu deonicu, ali je FMP uzvratio sa 8:0. Do kraja prvog poluvremena se vodila velika bitka, a Penjarojin tim je na pauzu otišao sa +4 (43:39).

Treću četvrtinu su igrači FMP-a odigrali kao u transu. Pogađali su "panteri" trojke iz teških pozicija i delovalo je da mogu da naprave ogromno iznenađenje.

Ipak, crno-beli su u poslednjem kvartalu uspeli da se potpuno vrate u meč i nakon trojke Pokuševskog povedu na nešto više od tri minuta do kraja.

Nikitovićevi momci se nisu predavali i do kraja je viđena prava drama. Imao je FMP na 14 sekundi do kraja napad za pobedu, ali Filip Barna nije bio precizan i otišlo se u produžetak.

U dodatnih pet minuta je Partizan konačno uspeo da slomi otpor rivala i dođe do trijumfa.

Najefikasniji je bio Dvejn Vašington sa 26 poena, dok je Isak Bonga dodao 21. Kod FMP-a Barna i Lazar Stefanović postigli su po 24 poena.

Autor: Jovana Nerić