'20 LAVOVA KOJI SU U SVAKOJ SEKUNDI DALI SVE OD SEBE' Prve reči Dejana Stankovića posle pobede protiv Lila, ponosan na igrače

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Jean-Francois Badias ||

Fudbaleri Crvene zvezde su napravili veliki posao u Francuskoj, pošto su u prvoj utakmici protiv Lila slavili minimalnim rezultatom, a tim trijumfom pospešila je svoje šanse da se nađe u narednoj fazi drugog po rangu takmičenja na Starom kontinentu.

Jedini pogodak je postigao Frenklin Tebo Učena, koji je postigao gol na asistenciju petom Džeja Enema.

Trener Crvene zvezde - Dejan Stanković, izneo je svoje utiske.

- Ne, ovo je borba, kao što sam rekao 20 lavova koji su u svakoj sekundi dali sve od sebe. Znali su šta treba da rade, sve su ispoštovali, verovali su, na to sam ponosan. Od prvog do poslednjeg minuta. Bilo je momenata kada moraš da se spustiš i braniš se. U svakom minutu smo znali šta treba da radimo. Rekao sam im kada sletimo, to je istorija, prošla utakmica, imamo još dosta koraka. Bio je i dobar, možda je za vas iznenađenje - za mene ne. Imali smo možda sreće da se oni nameste tako kako smo se mi spremali, to je rizik, ispostavilo se da smo pogodili sa ritmom, igračima, zamenama. Vraćamo se u Beograd srećni.

Foto: Tanjug AP/Jean-Francois Badias

Nije Crvena zvezda dala mnogo šanse Francuzima za manevar?

- U pitanju ima i odgovora. Nismo ulazili u ogromne probleme, kada imate Žirua napred neki rizik je bio. Veruješ u prekide, treniraš, volim da kažem kada idemo u tuđi boks idemo da damo gol, moramo biti hrabri. Ovo je samo početak, potrošili smo se, ali smo radili da bismo mogli ovako igrati. Ako igraš drugačije može biti teško, ne kažem da je ovo perfektno, ovo je bila nekan maša zamisao - da pokažem momcima da verujemo.

Da li ćete biti spremni za nedelju?

- Mislim da jesmo, bitno mi je oporavak, i da se spremimo za ono što nas čeka u nedelju - poručio je Stanković.

Foto: Tanjug AP/Jean-Francois Badias

Autor: Jovana Nerić

