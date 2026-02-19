PENJAROJA NAKON TESNE POBEDE: Jasno je da moramo bolje, ko hoće trofej mora da pati, a mi smo patili mnogo!

Poslednji polufinalista Kupa Radivoj Korać je Partizan, koji je posle velike drame i produžetka savladao FMP 95:90.

Igraće u petak od 20.30 za plasman u finale protiv Mege.

– Čestitam mojim igračima što su se borili 45 minuta za naše navijače, čestitke FMP na sjajnoj partiji. Nismo igrali konzistentnu partiju, na startu treće četvrtine smo igrali slabu odbranu, oni su postigli 15 poena u prva dva minuta. U tom momentu je samopouzdanje jako važno, a oni su postigli važne trojke. Moramo da se borimo zajedno, da se takmičimo do kraja. Jasno je da moramo da igramo bolje ako želimo da osvojimo turnir. Ko želi da osvoji ovaj turnir, mora malo da „pati“, a mi smo večeras patili mnogo. U petak imamo novu šansu da odigramo dobro. Moramo se odmoriti, oporaviti igrače i na sastanku ćemo morati da se usaglasimo da igramo bolje u polufinalu sa Megom – rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja.

Igrač Partizana Aleksej Pokuševski prokomentarisao je utakmicu.

– Prvo da čestitam ekipi FMP na dobroj utakmici, odigrali su energično i vrlo pametno i dobro su nas namučili. Čestitao bih mom timu, zahvalio bih se navijačima što su došli. FMP je dobra ekipa, dobro igraju, većina ovih igrača je u sastavu ove sezone. Mislim da u nekim trenucima nismo igrali dobro i u drugoj, nema šta mnogo da se ispravi. Moramo da se vratimo i ispravimo neke stvari. Volimo da radimo ovu stvar, tako da će nam biti čast da igramo u subotu.

Autor: Jovana Nerić