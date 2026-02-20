TUČA NA MEČU DENVERA: Jokićev zamenik potpuno poludeo: Zaleteo se na CEO protivnički tim (VIDEO)

Na utakmici NBA lige između Denver Nagetsa i Los Angeles Klipersa došlo je do incidenta koji je mogao da ima ogromne posledice.

Tokom drugog minuta poslednje četvrtine izbila je gužva nakon kontakta između Jonasa Valančijunasa i igrača domaće ekipe Janika Kanona Niderhauzera.

Nakon borbe za loptu tenzija je brzo eskalirala, pa je jedan od košarkaša Klipersa izgubio prisebnost i naglo odgurnuo Valančijunasa, koji uglavnom menja Jokića na parketu.

Sudije su odmah intervenisale i fizički ga zadržale, sprečavajući ozbiljniju tuču. Situacija je smirena, a meč nastavljen i Klipersi su slavili sa 115:114.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Se agarraron Valanciunas vs Yanic, Mathurin y Dunn



Volvió la NBA y volvieron las benditas peleas



Se están peliandoooooo pic.twitter.com/cd4HJK2Kud — Master Clutch (@MasterClutch_) 20. фебруар 2026.

Autor: Iva Besarabić