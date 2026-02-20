AKTUELNO

JOKIĆA IZNENADILO PITANJE NOVINARKE NAKON PORAZA! Pogledajte reakciju Srbina, odgovorio joj je kao iz topa (VIDEO)

Nikola Jokić je postigao 22 poena i uz to imao 17 skokova i šes asistencija, a njegov učinak ovaj put nije bio dovoljan za pobedu Denvera.

Nagetsi su poraženi od Los Anđeles Klipersa rezultatom 115:114.

Ekipa iz Kolorada je doživela peti poraz u poslednjih sedam utakmica, a sledeći rival će biti Portland.

Srpskog košarkaša je posle utakmice iznenadilo pitanje o prethodnoj utakmici protiv tog tima.

Novinarka je pitala Jokića da li se seća tog meča iz novembra 2025. godine kada je Portland pobedio rezultatom 109:107.

"Ne sećam se apsolutno ničega, ne znam šta se desilo. Ne srećam se", rekao je Jokić.

Somborac je poručio šta bi ekipa mogla da popravi.

"Da budem iskren, korišćenje blokova, a onda i defanzivno, probati da ne pravimo faulove, da bolje rotiramo, budemo agresivniji, i tako te stvari".

Kada je reč o utakmici protiv Klipersa...

"Utakmica je bila bliska, imali smo šuteve, nismo ih pogodili, kao i defanziva... Davali smo im slobodna bacanja, dali su poslednjih 20-ak poena, nismo mogli da prestanemo da ih fauliramo", rekao je Nikola Jokić.

