JOKIĆ U NEVERICI ZBOG PITANJA NOVINARKE: Pogledajte reakciju Srbina nakon poraza Denvera – Odgovorio joj 'kao iz topa'! (VIDEO)

Nikola Jokić ponovo je dominirao na terenu sa 22 poena i 17 skokova, ali to nije bilo dovoljno da Denver izbegne tesan poraz od Klipersa. Ipak, scena sa konferencije za medije postala je hit na mrežama zbog jednog neočekivanog pitanja.

Denver Nagetsi prolaze kroz turbulentan period, a poraz od Los Anđeles Klipersa (115:114) samo je produbio krizu ekipe iz Kolorada. Dok se tim bori da pronađe pobednički ritam, Nikola Jokić nastavlja da pruža neverovatne partije, ali i da "rešeta" novinare svojim direktnim odgovorima.

"Ne sećam se apsolutno ničega!"

Nakon utakmice, jedna novinarka pokušala je da poveže predstojeći meč protiv Portlanda sa njihovim duelom iz novembra 2025. godine, kada je Denver izgubio sa dva poena razlike. Pitanje je glasilo da li se seća detalja tog poraza, a Jokićev odgovor izazvao je osmehe prisutnih:

"Ne sećam se apsolutno ničega, ne znam šta se desilo. Ne sećam se", ispalio je Jokić bez mnogo razmišljanja, stavljajući do znanja da je fokusiran isključivo na ono što dolazi.

Šta škripi u igri Denvera?

Iako je statistički bio besprekoran, Srbin je svestan da ekipa mora drastično da popravi određene segmente igre kako bi prekinula lošu seriju (pet poraza u poslednjih sedam mečeva).

Jokićeva dijagnoza problema:

- Bolje korišćenje blokova: Ključ za lakše poene u napadu.

- Defanzivna disciplina: Izbegavanje nepotrebnih faulova.

- Agresivnost u rotacijama: Brža reakcija u odbrani.

- Drama protiv Klipersa: "Sami smo krivi"

Komentarišući sam završetak meča protiv tima iz Kalifornije, Jokić je bio samokritičan, posebno kada je reč o defanzivi u završnici.

"Utakmica je bila bliska, imali smo šuteve, ali ih nismo pogodili. Odbrana je bila problem – slali smo ih stalno na liniju slobodnih bacanja. Dali su poslednjih 20-ak poena tako, nismo mogli da prestanemo da ih fauliramo", zaključio je as Denvera.

Nagetsi će priliku za popravni imati već u narednom duelu protiv Portlanda, gde će pokušati da se vrate na pobedničku stazu.

Autor: Dalibor Stankov