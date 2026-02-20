Piperski: Očekujem da damo sve od sebe u Sočiju i prikažemo dobar boks protiv Rusije

Selektor boks reprezentacije Srbije Milan Piperski izjavio je danas da očekuje da njegov tim da sve od sebe u Sočiju i prikaže kvalitetan boks protiv selekcije Rusije.

Bokseri Srbije i Rusije sastaće se 22. februara od 16 časova u prijateljskom duelu u Sočiju u Južnom federalnom centru za sportsku obuku Jug-Sport.

Veoma sam zadovoljan kako su momci odradili pripreme u regionalnom trening centru u Loznici, imali smo odlične sparinge sa našim prijateljima i komšijama. Očekujem da će naši momci dati sve od sebe u Sočiju, prikazati kvalitetan boks i napraviti povoljan rezultat iako ćemo ispred sebe imati najveću boks silu na svetu, rekao je Piperski, a prenosi Bokserski savez Srbije.

On je naveo da je izuzetno važno za srpski boks što će se Srbija i Rusija drugu godinu uzastopno boriti u Sočiju.

Od kako su nas naša braća Rusi pozvali i pružili nam sve resurse moguće, od priprema u najboljim boks centrima, do rada sa najboljim trenerima sveta, a zahvaljujući našem predsedniku BSS Nenadu Borovčaninu, mi smo krenuli u reformu i dizanje iz mulja u kojem smo bili skoro tri decenije. Iz godine u godinu učili smo, rasli, usavršavali se, sada smo došli do statusa konkurentnih sa najboljima na svetu, ali još uvek imamo puno toga da naučimo što i činimo, izjavio je selektor Srbije.

Piperski je istakao da je ruska bokserska škola usmerena na visoke rezultate u kombinaciji sa najnovijim dostignućima u nauci i trenerskim mislima.

"Imamo tu čast i privilegiju, koju retko ko ima u svetu, da nam taj model koji su oni izgradili i koji je najbolji punog srca prenose i daju sve od sebe da mi upijemo svaku moguću lekciju koja će nas odvesti na viši stepen na međunarodnoj sceni. Rad je usmeren na maksimiziranje prirodnih podataka neophodnih i korisnih za svakog konkretnog boksera. Kod njih vlada radna disciplina i organizacija, uvek su usmereni na stvaralaštvo, kreiranje novih šampiona, što je i naš cilj. Punog srca idemo kod braće Rusa u Soči na meč koji je sam po sebi velika pobeda za oba tima", poručio je Piperski.

Za prijateljski susret Srbije i Rusije, koji će se održati po olimpijskim bokserskim pravilima, planirano je ukupno 11 borbi, sa mečevima koji se sastoje od tri runde od po tri minuta.

U Sočiju će se sastati: Aleksandar Nosov (Rusija) - Omer Ametović (Srbija), Avetis Nalbandjan (Rusija) - Artur Nagaptijan (Srbija), Artjom Kalanžan (Rusija) - Nikola Maksimović (Srbija), Iljaz Šačirovič (Rusija) - Dimitrij Gorbenko (Srbija), Stepan Raščepihin (Rusija) - Filip Džida (Srbija), Dmitrij Kalaganov (Rusija) - David Grosin (Srbija), Andrej Sagiljan (Rusija) - Almir Memić (Srbija), Dmitrij Litvinov (Rusija) - Rastko Simić (Srbija), Idar Zanilov (Rusija) - Marko Pižurica (Srbija), Tajmuraz Surov (Rusija) - Sanel Hasanović (Srbija), protivnik Ljubiše Staletovića (Srbija) biće naknadno objavljen.