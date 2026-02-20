Branković pred Prvenstvo Balkana: Beograd i Srbija postali centar atletike u regionu

Predsednik Balkanske atletike i Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković izjavio je danas pred Prvenstvo Balkana u Beogradu da je velika čast i odgovornost organizovati takmičenje koje okuplja najbolje atletičare regiona.

Prvenstvo Balkana u atletici za seniore biće održano u subotu, 21. februara od 11 časova u Atletskoj dvorani na Banjici, a ulaz za publiku je besplatan.

"Velika je čast i odgovornost biti domaćin Prvenstva Balkana, jer to takmičenje okuplja najbolje atletičare regiona i predstavlja jedan od najvažnijih događaja u kalendaru Balkanske atletike. Činjenica da se Balkanijada ponovo održava u Beogradu potvrđuje da Srbija ima kapacitet, infrastrukturu i organizaciono iskustvo za vrhunska međunarodna takmičenja. Naša zemlja je poslednjih godina postala prepoznatljiv centar atletike u regionu, što nas posebno raduje", rekao je Branković, a prenosi SAS.

On je naveo da kvalitet Balkanijade raste iz godine u godinu i dodao da očekuje blizu 300 atletičara iz 21 zemlje.

"Region ima sve više vrhunskih takmičara koji osvajaju medalje na evropskim i svetskim prvenstvima. Balkanska atletika danas predstavlja snažnu i konkurentnu celinu u evropskim okvirima, a ovakva takmičenja dodatno podižu nivo i motivaciju sportista", izjavio je Branković.

Branković je istakao da je za budućnost srpske atletike izuzetno važno što se pojavila nova generacija takmičara.

"Imamo dokazanu šampionku svetskog nivoa kao što je Ivana Španović, ali i veliki broj mladih atletičara koji već ostvaruju zapažene rezultate i kucaju na vrata evropske scene. Ta kombinacija iskustva i mladosti daje stabilnost reprezentaciji i uliva optimizam da će Srbija i u narednim godinama imati značajnu ulogu u regionalnoj i evropskoj atletici", poručio je Branković.

Predsednik SAS je rekao da je Atletska dvorana na Banjici omogućila Srbiji da organizuje velika međunarodna takmičenja tokom zimske sezone.

"Savremena infrastruktura je jedan od ključnih uslova za razvoj vrhunskog sporta, da našim atletičarima obezbedi vrhunske uslove za trening. To ima ogroman uticaj na rezultate, ali i na promociju atletike među mladima. Istovremeno, kroz organizaciju takmičenja stičemo dragoceno iskustvo koje nas svrstava među pouzdane domaćine u evropskoj atletici", izjavio je Branković.

On je dodao da će predsednik Evropske atletike Dobromir Karamarinov prisustvovati Balkanijadi, naglasivši da to predstavlja veliko prizanje za Srbiju i Balkansku atletiku.

"To je potvrda da se naša takmičenja organizuju na visokom profesionalnom nivou i da region ima sve značajniju ulogu u evropskoj atletici. Prisustvo čelnika evropske kuće atletike dodatno podiže ugled Prvenstva Balkana i šalje snažnu poruku poverenja u naš rad, organizaciju i razvoj atletike u Srbiji", naveo je Branković.