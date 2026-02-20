AKTUELNO

Košarka

Evroliga kaznila Partizan sa 7.500 evra ponašanja navijača protiv Real Madrida

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Disciplinska komisija košarkaške Evrolige kaznila je Partizan sa 7.500 evra zbog ponašanja navijača "crno-belih" na utakmici 28. kola protiv Real Madrida.

Kako se navodi, Partizan je kažnjen zbog toga što su navijači bacali predmete na teren.

Košarkaši Partizana poraženi su 13. februara u Beograskoj areni od Reala rezultatom 77:73.

"Crno-beli" se nalaze na pretposlednjem 19. mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i 19 poraza, a 25. februara gostovaće Fenerbahčeu u 29. kolu.

Košarkaš Panatinaikosa Matijas Lesor suspendovan je na jednu utakmicu i kažnjen novčano sa 8.000 evra zbog ponašanja na utakmici 28. kola Evrolige protiv Fenerbahčea.

Lesor je posle meča nasrnuo na košarkaša Fenerbahčea Vejda Boldvina.

#KK Partizan

#KK Real Madrid

#Kazna

