Terzić: Sve ovo je rezultat vizionarskog, stručnog i odgovornog rada

Velika pobeda, još jedna u nizu. Pobediti Lil u Francuskoj, ekipu iz jedne od najjačih liga Evrope je dokaz da sve ove pobede do sada nisu bile slučajnost, rekao je generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić posle pobede u Lilu (1:0).

Sve je ovo rezultat jednog vizionarskog, stručnog i odgovornog dugogodišnjeg rada u Crvenoj zvezdi. Zvezda iz sezone u sezonu raste kao klub. Ovo večeras je istorijski rezultat za naš klub i za srpski fudbal. Prvi put u našoj istoriji smo pobedili neki francuski klub na njihovom terenu u regularnom toku utakmice. Crvena zvezda više ne ide u Evropu da učestvuje, sada ide da pobeđuje, istakao je Terzić.

Posebno sam ponosan na način na koji su igrači odigrali utakmicu. Nismo se branili, nismo čekali šansu, nametnuli smo ritam, diktirali tempo i igrali sa samopouzdanjem koje krasi velike ekipe, naglasio je Terzić.

To je odraz rada našeg stručnog štaba i vere koju svi u klubu imamo u ovaj tim. Velike čestitke za Dekija i njegov stručni stab, velike čestitke za sve naše igrače koji su večeras dokazali da imaju potencijal za velike evropske rezultate, ali ovo je tek prvo poluvreme. Nista još nije završeno. Zato pozivam sve naše navijače iz Srbije i regiona, da sledećeg četvrtka dođu u što većem broju, napune Marakanu i pomognu našim igračima da pobedom protiv Francuza ispišemo novu stranicu Zvezdine istorije, zaključio je Terzić.