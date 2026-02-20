Soči spreman za novi boks sudar Rusije i Srbije

Dva dana dele nas od boks spetakla u Sočiju u Južnom federalnom centru za sportsku obuku Jug-Sport, gde će rukavice ukrstiti reprezentativci Rusije i Srbije.

Novi, prijateljski sudar ove dve reprezentacije zakazan je za 22. februar. Drugu godinu ta redom Ruska bokserska federacija i Bokserski savez Srbije organizuju ovaj meč koji ima za cilj razmenu iskustava, kao i jedan vid škole srpskom boksu jer će kroz susrete sa velemajstorima plemenite veštine izvući najbolje lekcije koje su temelj za dalji nastavak i usavršavanje.

Za ovaj prijateljski susret, koji će se održati po olimpijskim bokserskim pravilima, planirano je ukupno jedanaest borbi, sa mečevima koji se sastoje od tri runde od po tri minuta.

Kompletan spisak učesnika je sledeći:

Aleksandar Nosov (Rusija) – Omer Ametović (Srbija), Avetis Nalbandjan (Rusija) – Artur Nagaptijan (Srbija), Artjom Kalanžan (Rusija) – Nikola Maksimović (Srbija), protivnik Ljubiše Staletovića (Srbija) biće naknadno objavljen, Iljaz Šačirovič (Rusija) – Dimitrij Gorbenko (Srbija), Stepan Raščepihin (Rusija) – Filip Džida (Srbija), Dmitrij Kalaganov (Rusija) – David Grosin (Srbija), Andrej Sagiljan (Rusija) – Almir Memić (Srbija), Dmitrij Litvinov (Rusija) – Rastko Simić (Srbija), Idar Zanilov (Rusija) – Marko Pižurica (Srbija), Tajmuraz Surov (Rusija) – Sanel Hasanović (Srbija).

Srpski boks reprezentativci nakon bazičnih na Zlatiboru, odradili su i finalni deo priprema, pre odlaska u Soči, u Loznici u regionalnom trening centru Bokserskog saveza Srbije. U Loznici su sparingovali sa kolegama iz Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije.

“Veoma sam zadovoljan kako su momci odradili pripreme u regionalnom trening centru u Loznici, imali smo odlične sparinge sa našim prijateljima i komšijama. Očekujem da će naši momci dati sve od sebe u Sočiju, prikazati kvalitetan boks i napraviti povoljan rezultat iako ćemo ispred sebe imati najveću boks silu na svetu” – kaže selektor seniorske muške boks selekcije Srbije Milan Piperski.

Saradnja Srbije i Rusije u boksu traje od 2018. kada je svoja vrata znanja, inferastrukture i svih mogućih vidova pomoći Ruska boks federacija otvorila i dala srpskoj.

“Od kako su nas naša braća Rusi pozvali i pružili nam sve resorse moguće, od priprema u najboljim boks centrima, do rada sa najboljim trenerima sveta, a zahvaljujući našem predsedniku BSS Nenadu Borovčaninu, mi smo krenuli u reformu i dizanje iz mulja u kojem smo bili skoro tri decenije. Iz godine u godinu učili smo, rasli, usavršavali se, sada smo došli do statusa konkurentnih sa najboljima na svetu, ali još uvek imamo puno toga da naučimo što i činimo. Zato je poziv naše braće da odmerimo snage u Sočiju, drugu godinu za redom, izuzetno važno za naše momke i srpski boks” – ističe selektor Piperski.

Predstavnici Ruske bokserske škole u svojim rukama imaju model plemenite veštine 21. veka!

“Imamo tu čast i privilegiju, koju retko ko ima u svetu, da nam taj model koji su oni izgradili i koji je najbolji punog srca prenose i daju sve od sebe da mi upijemo svaku moguću lekciju koja će nas odvesti na viši stepen na međunarodnoj sceni. Njihova škola je usmerena na visoke rezultate u kombinaciji sa najnovijim dostignućima u nauci i trenerskim mislima. Rad je usmeren na maksimiziranje prirodnih podataka neophodnih i korisnih za svakog konkretnog boksera. Kod njih vlada radna disciplina i organizacija, uvek su usmereni na stvaralaštvo, kreiranje novih šampiona, što je i naš cilj. Punog srca idemo kod braće Rusa u Soči na meč koji je sam po sebi velika pobeda za oba tima” – zaključio je srpski selektor Piperski.

Boje Srbije će prevođene selektorom Milanom Piperskim u Sočiju braniti: 52kg Omer Ametović 2002. godište, 55kg Artur Nagaptijan 2001. god, 54kg Nikola Maksimović 2007. God (prva godina seniora) U23, 52kg Ljubiša Staletović 2007. god (prva godina seniora), 65kg Dimitri Gorbenko 2006. god U23, 70kg Filip Džida 2005. god U2, 68kg David Grosin 2005. god U23, 75kg Almir Memić 2002. god, 85kg Rasko Simić 2004. god U23, +90 Sanel Hasanović 1999. god, 90kg Marko Pižurica U23.

