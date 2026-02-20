AKTUELNO

Ostali sportovi

KRAJ ZA SRPSKOG TENISERA! Velika borba i poraz Lajovića posle tri seta

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Dita Alangkara ||

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Rio de Žaneiru., pošto je u osmini finala izgubio od 57. igrača sveta Italijana Matea Beretinija posle tri seta, 6:3, 4:6, 2:6.

Meč je trajao dva sata i 11 minuta.

Lajović, 129. igrač sveta, uzeo je dva puta servis italijanskom teniseru, dok je Beretini osvojio četiri brejka.

Srpski teniser osvojio je šest poena direktno iz servisa, dok je Beretini zabeležio sedam asova.

Beretini će u četvrtfinalu igrati protiv 91. tenisera sveta Peruanca Ignasija Busea.

Autor: Iva Besarabić

#Dušan Lajović

#Meč

#Tenis

#Teniser

#poraz

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

KRAJ ZA KECMANOVIĆA U MINHENU! Srbin svoju misiju završio u osmini finala - Italijan pobedio Mišu posle velike borbe!

Svet

KRAJ ZA SRBINA U RIJU: Lajović zaustavljen u četvrtfinalu

Ostali sportovi

POSLEDNJI MEČ? MOGAO BI DA BUDE... Novak otvorio dušu posle eliminacije na startu Mastersa u Madridu

Ostali sportovi

SRBIN OSTAO BEZ GLAVNOG ŽREBA: Lajović izgubio u finalu kvalifikacija za Vimbldon

Ostali sportovi

DUŠAN NIJE IMAO ŠANSE PROTIV MOĆNOG ZVEREVA! Ništa od četvrtfinala, Lajović eliminisan u Buenos Ajresu!

Ostali sportovi

Srbin je bio nemoćan! Poraz Kecmanovića na startu turnira u Dalasu