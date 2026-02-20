KRAJ ZA SRPSKOG TENISERA! Velika borba i poraz Lajovića posle tri seta

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Rio de Žaneiru., pošto je u osmini finala izgubio od 57. igrača sveta Italijana Matea Beretinija posle tri seta, 6:3, 4:6, 2:6.

Meč je trajao dva sata i 11 minuta.

Lajović, 129. igrač sveta, uzeo je dva puta servis italijanskom teniseru, dok je Beretini osvojio četiri brejka.

Srpski teniser osvojio je šest poena direktno iz servisa, dok je Beretini zabeležio sedam asova.

Beretini će u četvrtfinalu igrati protiv 91. tenisera sveta Peruanca Ignasija Busea.

Autor: Iva Besarabić