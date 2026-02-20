BOSANKA MU DOŠLA GLAVE! Otkriveno zbog čega se Janik Siner totalno raspao: Svi krive lepu Lailu! (FOTO)

Janik Siner ne liči na sebe i totalno gubi korak za Karlosom Alkarazom! Alarm se i te kako upalio na Apeninima, ali i među navijačima italijanskog tenisera.

Dok se poraz od Novaka Đokovića u Melburnu još i mogao podneti, šokantna eliminacija u Dohi od Jakuba Menšika upalila je sve crvene lampice.

Bivši italijanski teniser Paolo Bertoluči otkrio je razloge loših partija Sinera i kao glavnog krivca označio Lailu Hasanović, devojku koja je, kako se navodi, potpuno "zavrtela mozak" mladom asu.

"Siner je zaljubljen, mora da menja tim"

Nakon poraza od 116. igrača sveta u Dohi, Bertoluči je bio direktan na društvenim mrežama:

Siner je zaljubljen, mora da preispita pripreme - napisao je Bertoluči.

Sinner è innamorato, deve rivedere la preparazione, cambiare il team , ritrovare la cattiveria , cambiare gioco, lavorare solo sul suo tennis, limitare le pubblicità , accettare la superiorità di Alcaraz e rivedere la programmazione. Serve presunzione per processare il n 2 ATP — paolo bertolucci (@paolobertolucci) 19. фебруар 2026.

On ide i korak dalje, sugerišući nešto što je do juče bilo nezamislivo – smenu stručnog štaba. Bertoluči smatra da bi Siner trebalo da promeni tim, uključujući Darena Kejhila i Simonea Vanjocija, kako bi vratio agresivnost i igru kojom je dominirao svetom.

Ko je Laila Hasanović?

Janik Siner je vezu sa Lailom potvrdio u oktobru 2025. godine, nakon pobede u Beču, kada joj se javno zahvalio na podršci.

Laila je uspešna manekenka i influenserka koja živi u Kopenhagenu, a poreklom je iz Bosne i Hercegovine.

Uspešna karijera: Radila je za brendove kao što su Armani, Prada i Tomi Hilfiger.

Mis Univerzum: Bila je finalistkinja izbora za Mis Univerzum Danske 2019. godine.

Bivša devojka Šumahera: Pre Sinera, Laila je tri godine bila u vezi sa Mikom Šumaherom, sinom legendarnog Mihaela Šumahera, sa kojim je raskinula u aprilu 2025. godine.

Dok navijači strepe za Sinerovu karijeru, ostaje da se vidi da li će Italijan poslušati savete starijih kolega ili će ljubavna romansa nastaviti da utiče na njegove rezultate na terenu.

Autor: Dalibor Stankov