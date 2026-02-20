NIŠTA OD FINALA! Aleksandra Krunić i Ana Danilina poražene u polufinalu turnira u Dubaiju

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka Ana Danilina iz Kazahstana završile su učešće na prestižnom WTA turniru u Dubaiju. Iako su sjajno počele meč, nisu uspele da preskoče poslednju prepreku pred finale.

U uzbudljivom polufinalu dubl konkurencije, Krunićeva i Danilina poražene su od kanadsko-brazilskog para, Gabrijele Dabrovski i Luize Stefani, rezultatom 4:6, 6:2, 10:6, nakon sat i 31 minut velike borbe.

Preokret nakon sjajnog početka

Srpsko-kazahstanska kombinacija odlično je otvorila duel. Ključni trenutak prvog seta dogodio se u trećem gemu, kada su Krunić i Danilina napravile brejk, koji su uspele da sačuvaju do kraja i osvoje set sa 6:4.

Ipak, u nastavku meča došlo je do pada u igri. Dabrovski i Stefani su podigle nivo tenisa, ubedljivo osvojile drugi set, a potom u odlučujućem super taj-brejku bile smirenije i preciznije, čime su osigurale plasman u veliko finale.

Borba za titulu

Dabrovski i Stefani će se za trofej u Dubaiju boriti protiv boljih iz duela:

Laura Zigmund / Vera Zvonareva

Žaklin Kristijan / Elena Gabrijela Ruse

I pored poraza u polufinalu, Aleksandra Krunić može biti zadovoljna nastupom u Dubaiju, koji joj donosi važne bodove za proboj na WTA listi dublova.

Autor: Dalibor Stankov