HOROR NA OLIMPIJSKIM IGRAMA! Favorit za zlatnu medalju PAO i ostao nepomično da leži - HITNO prebačen u bolnicu

Finli Melvil Iv, mladi skijaš iz Novog Zelanda, doživeo je strašan pad na Zimskim olimpijskim igrama. Hitna pomoć brzo je reagovala, a njegovo stanje je nepoznato.

Jezive scene su viđene na Zimskim olimpijskim igrama tokom takmičenja u freestyle skijanju u Livilnju kada je Finli Melvil Iv doživeo težak pad.

Melvil Iv je devetnaestogodišnji Novozelanđanin koji je bio favorit za medalju u ovom takmičenju.

Nažalost, doživeo je težak pad.

Sportista je snažno udario u sneg prilikom jednog sletanja, nezgodno je doskočio, a zbog toga je udario glavom o tlo.

Izgubio je svest i nepomično je, najpre klizao po snegu, a potom ležao dok su medicinski radnici velikom brzinom išli prema njemu.

Finli je neposredno pred start pozvao pratioce na društvenoj mreži Instagram da isprate njegov nastup.

"Počinjem za dva minuta, ne propustite", poručio je Novozelanđanin.

Hitno je evakuisan, a iako je tokom evakuacija ležao nepomičan, bio je svestan. Detalji povrede i njegovo stanje trenutno nisu poznati.

Autor: Iva Besarabić