'Grlim ga, govorim da mi fali, on klima glavom i kaže 'znam'... Deki Stanković ispričao kako je sanjao Mihu

Dejan Stanković i Miroslav Tanjga, treneri Crvene zvezde i Vojvodine, bili su gosti u jednoj emisiji, gde je pre svega akcenat bio na jednom od najboljih fudbalera svih vremena sa ovih prostora, legendarnom Siniši Mihajloviću.

Čuvenom Mihi danas bi bio 57. rođendan, on nas je napustio pre tri i po godine, posle velike borbe.

Dejan Stanković je emotivno vezan bio za Sinišu, bili su i kumovi, a ispričao je san u kojem je imao emotivan susret sa Sinišom Mihajlovićem.

- Došao je iz Sampdorije u Lacio, ali je pre toga učestvovao u mom dolasku. Kada sam došoa, raširio je krila i nedodirljiv si. Imao sam njega. On je već bio iskusan, imao je 30-ak godina. I pomogao mi je, ne da mi je pomogao, sada je postalo nezahvalno da pričamo. Ali, ne mogu da prepričam... Šta smo sve prošli, putovanja, karantina, krstio mi je sva tri sina, ja sam njegovog Dukija. I onda, ne možeš da se pomiriš sa time, za mene nije realnost. Ja ga mnogo sanjam, sanjam ga realno, jakog, nasmejanog, zadnji san je bio da ga grlim sa leđa, ljubim ga, on mi klima glavom, i govorim mu "fališ", a on klima glavom i govori "znam" - pričao je Stanković.

