Stanković o poslednjim danima Siniše Mihajlovića: Zove me Arijana, pokazuje ga posle 12 dana, video sam čoveka od 90 godina...

Danas bi legendarni Siniša Mihajlović napunio 57 godina, a povodom toga su Miroslav Tanjga i Dejan Stanković bili gosti u jednoj emisiji, gde su govorili o svom kumu i dugogodišnjem prijatelju.

Jedan deo emisije je bio vezan za poslednje dane Siniše Mihajlovića, kako je pobedio prvi put leukemiju, kako se ona vratila, ali i bolnu ispovest kako je izgledao Siniša poslednjih dana.

- Ja sam bio onoga dana kada je saznao da je bolestan, i kada je zadnji put udahnuo. Tako da... sve sam prošao sa njim. On nikada nije mislio da to neće biti u redu, nikada neću zaboraviti, pio je uz hemioterapije i transplatacije 27 tableta devno, on izvadi "kume gledaj zadnja i popije zadnju". Bio je sto odsto zdrav i više nema o čemu da se priča. Nakon sedam meseci se bolest vratila. Znam i taj trenutak. Bio je siguran, išla je terapija, ne volim da se sećam nekih stvari. On je živeo u sobi koja je sterilna, dolaziš sa kapom, tragačama, živiš u svemu tome, borio se kao lav - pričao je Tanjga. pa su obojica otkrili da je imao kamere u sobi i posmatrao treninge svoje Bolonje:

- Imao je instaliranu kameru u sobi, bili smo ljuti na njega, prolaziš kroz hemioterteapiju, gledamo trening. Igrali ste prijateljsku Real Sosijedad, on prati sve to, ima sastanak sa igračima, oni ga gledaju. Onda u prijateljskoj on se toliko iznervira da dobije temperaturu, terapija ova ona. Ja mu kažem "ćale", čemu to, a on kaže: da nema toga ne verujem da bih mogao da idem napred. Njemu to izbaci dah iz grudi, ne možeš da utičeš, vratio se kasnij da trči, sve... Kreće drugi put, tada je bio pakao u paklu.

- Govorio sam jednom ide sporije, ovi su me izlećili prvi put zašto ne i drugi. Nije se opraštao. On je veče pre nego što je pao u komu bio kod Zemana na promociji knjige. Ujutru ustaneš infekcija oka, uzimaš ključeve telefon, ostaješ u bolnici i sve kreće. Taj poziv, bili smo na priprema mu Sampdoriji, kada je Arijana zvala. Mismo se čuli s njim posle dan, a druga nema ga, sedam dana zovem, na kraju zovem Arijanu, ona mi ga pokaže posle 12 dana, kada sam ga video, shvatio sam što se nije javio, video sam čoveka od 90 godina, šta je to uradilo, sa čime se on borio. Kada sam video, samo suze, rekao sam mu "ajde sačuvaj tu snagu, lično ćeš mi isprićati".

Autor: Marija Radić