NESTVARNO POLUVREME NIKOLE JOKIĆA! Srbin se razgoropadio i zatpao koš Portlanda!

Dominacija se nastavlja!
Impresivan učinak imao je Nikola Jokić u prvom poluvremenu utakmice između Portlanda i Denvera.
Raspoloženi Nagetsi na odmor su otišli sa ogromnih +29 (53:82), a Nikola Jokić bio je praktično nezaustavljiv.
Poigravao se Srbin sa odbranom protivnika, za nešto više od 17 minuta igre zabeležo je čak 24 poena uz pet skokova, četiri asistencije i tri osvojene lopte. Šutirao je Somborac 8/13 iz igre i pogodio tri trojke iz četiri pokušaja.
Nikola Jokić at halftime:— NBA InsightPro (@SportsTectician) 21. фебруар 2026.
24 PTS | 5 REB | 4 AST | 3 STL | 0 TO
8/13 FG | 3/4 3P
Jokic cooking in the first half — 24 points on perfect efficiency, 3 steals, zero turnovers. Absolute masterclass! 🔥 #NikolaJokic #Nuggets #NBAPlayoffs pic.twitter.com/FDq1yD75Ub
Autor: D.Bošković