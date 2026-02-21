AKTUELNO

NESTVARNO POLUVREME NIKOLE JOKIĆA! Srbin se razgoropadio i zatpao koš Portlanda!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

Dominacija se nastavlja!

Impresivan učinak imao je Nikola Jokić u prvom poluvremenu utakmice između Portlanda i Denvera.

Raspoloženi Nagetsi na odmor su otišli sa ogromnih +29 (53:82), a Nikola Jokić bio je praktično nezaustavljiv.

Poigravao se Srbin sa odbranom protivnika, za nešto više od 17 minuta igre zabeležo je čak 24 poena uz pet skokova, četiri asistencije i tri osvojene lopte. Šutirao je Somborac 8/13 iz igre i pogodio tri trojke iz četiri pokušaja.

