NESTVARNO POLUVREME NIKOLE JOKIĆA! Srbin se razgoropadio i zatpao koš Portlanda!

Dominacija se nastavlja!

Impresivan učinak imao je Nikola Jokić u prvom poluvremenu utakmice između Portlanda i Denvera.

Raspoloženi Nagetsi na odmor su otišli sa ogromnih +29 (53:82), a Nikola Jokić bio je praktično nezaustavljiv.

Poigravao se Srbin sa odbranom protivnika, za nešto više od 17 minuta igre zabeležo je čak 24 poena uz pet skokova, četiri asistencije i tri osvojene lopte. Šutirao je Somborac 8/13 iz igre i pogodio tri trojke iz četiri pokušaja.

Nikola Jokić at halftime:

24 PTS | 5 REB | 4 AST | 3 STL | 0 TO

8/13 FG | 3/4 3P

Jokic cooking in the first half — 24 points on perfect efficiency, 3 steals, zero turnovers. Absolute masterclass! 🔥 #NikolaJokic #Nuggets #NBAPlayoffs pic.twitter.com/FDq1yD75Ub — NBA InsightPro (@SportsTectician) 21. фебруар 2026.

Autor: D.Bošković