VLAHOVIĆA NEMA KO DA MENJA: Komo juri istorisjki uspeh - prvu pobedu na gostovanju Juventusu posle punih 75 godina

Borba za gornji deo tabele Serije A postaje sve napetija, a predstojeći okršaj u Torinu između Juventusa i Koma mogao bi biti presudan za evropske ambicije oba tima.

Juventus trenutno beži svom ambicioznom gostu četiri boda, ali u meč ulazi poljuljanog samopouzdanja nakon katastrofalnog poraza u Evropi. Navijači su zabrinuti zbog forme ekipe koja je donedavno izgledala neuništivo pod vođstvom Lučana Spaletija.

Domaćin se suočava sa ozbiljnom krizom nakon teškog poraza od Galatasaraja (5:2) u Turskoj. Iako je Teun Kopmejners sa dva gola doneo prednost na poluvremenu, „bjankoneri” su se potpuno raspali u nastavku. Ovaj poraz ostavlja ih pred nemogućom misijom u revanšu plej-ofa Lige šampiona, što dodatno podiže ulog u domaćem prvenstvu gde je svaki bod vredan elite.



Najveći problem za Juventus ostaje ofanzivna linija, koja je potpuno desetkovana povredama. Dušan Vlahović, glavna uzdanica tima, već duže vreme je van stroja zbog ozbiljnije povrede koja zahteva dug oporavak. Njegovo odsustvo se oseti u svakoj završnici, jer tim nema pravog „egzekutora” koji bi pretvorio šanse u golove, što je bio ključni faktor u nedavnim neuspesima protiv Intera i Galatasaraja.

Pored Vlahovića, van terena je i Arkadijuš Milik, dok je pod velikim znakom pitanja i napadač Džonatan Dejvid. Ako Dejvid ne bude spreman, Spaleti će morati da improvizuje sa Vestonom Mekenijem ili Loisom Opendom u samom vrhu napada. Ovakva situacija stavlja ogroman pritisak na mladog Kenana Jildiza, koji će morati da preuzme ulogu lidera u završnoj trećini terena.



Odbrana takođe zadaje glavobolje stručnom štabu. Stub defanzive, Bremer, povredio je butinu u Istanbulu, dok je Pjer Kalulu suspendovan zbog crvenog kartona u derbiju protiv Intera. S obzirom na to da je Juventus primio čak 13 golova u poslednje četiri utakmice, zakrpe u zadnjoj liniji će biti primarni zadatak za Spaletija ako želi da izbegne novi neuspeh pred domaćom publikom.

S druge strane, Komo pod vođstvom Seska Fabregasa prolazi kroz malu krizu rezultata posle velikih dela koje su zajedno napravili u prethodnom periodu. Iako su ove sezone već pobedili Juventus sa 2:0, trenutno su u nizu bez pobede koji uključuje remije sa Atalantom i Milanom, kao i poraz od Fiorentine za koji bi se donedavno teško to moglo reći, ali sada uz njega ide epitet "šokantan".



Ipak, gosti se uzdaju u svoju odličnu formu na gostovanjima, gde su ove kalendarske godine još uvek neporaženi.

Komo će biti oslabljen neigranjem ponajboljeg igrača, Nika Paza koji je suspendovan. To znači da će teret organizacije igre pasti na druga imena, dok će u napadu šansu verovatno dobiti bivši napadač Juventusa, Alvaro Morata. Fabregas je eksperimentisao sa formacijom sa tri defanzivca, ali se očekuje da će se u Torinu vratiti na nešto sigurniju varijantu kako bi iskoristio brze tranzicije.



Istorija ne ide na ruku gostima, jer njihova jedina pobeda u Torinu datira iz davne 1951. godine. Ipak, moderni Komo je „projekat” koji se ne plaši velikana. Sa ogromnim ulaganjima i ambicijom da se domognu Lige šampiona samo dve godine nakon ulaska iz Serije B, oni vide ranjeni Juventus kao idealnu priliku za povratak na pobednički kolosek i prekid loše serije.

Statistika pokazuje da je Juventus neporažen na domaćem terenu skoro godinu dana, ali ta tvrđava nikada nije bila ovako uzdrmana. Bez Vlahovića i Bremera, kičma tima je ozbiljno oslabljena. Spaleti mora pronaći način da motiviše ekipu koja je emotivno ispražnjena nakon evropskog debakla, dok Fabregas vreba svoju šansu da još jednom šokira italijansku fudbalsku javnost.

Prognoza ovog susreta naginje ka nerešenom ishodu. Juventus ima domaći teren i tradiciju, ali Komo poseduje taktičku drskost i svežinu. Ukoliko domaćini ne pronađu način da nadoknade golove koje obično postiže Vlahović, bodovi bi lako mogli biti podeljeni, što bi najviše odgovaralo Romi i Atalanti u trci za četvrto mesto.

Autor: D.Bošković