ŠEJ U TRANSU ZBOG NIKOLE TOPIĆA! Posle 'slaloma' Srbina aktuelni MVP skočio sa klupe! (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Mic Smith ||

Srpski plejmejker oduševio slavnog Kanađanina.

Prethodne noći Oklahoma je pred svojim navijačima savladala Bruklin rezultatom 105:86, a mladi Nikola Topić oduševio je ljubitelje košarke.

Prošlu sezonu propustio je zbog teške povrede kolena, pred sam start ove saznao je da boluje od raka testisa, ali to ga nije sprečilo da ostvari svoj san i zablista na velikoj sceni.

U svom drugom nastupu u NBA ligi mladi srpski plejmejker naterao je čitavu dvoranu da ustane na noge i aplaudira.

Za 11 minuta igre zabeležio je devet poena (3/4 za dva, 1/2 za tri), tri skoka i dve asistencije. Čim je ušao u igru postigao je četiri brza poena, a onda je na startu četvrte četvrtine priredio mali šou.

Posle njegovog slaloma od koša do koša, najbolji igrač Tandera Šej Gildžes-Aleksander, koji je zbog povrede propustio ovaj meč, skočio je sa klupe i aplauzom pozdravio potez Srbina.

Aplaudirala je čitava dvorana...

Pogledajte kako je to izgledalo:

Autor: D.Bošković

