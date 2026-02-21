(UZNEMIRUJUĆE) HOROR NA ZIMSKIM OLIMPIJSKIM IGRAMA! Scena zbog koje se svima PREVRNUO ŽELUDAC i jedna od NAJJEZIVIJIH povreda ikada! (VIDEO)

Ovaj snimak definitivno nije za one sa slabim stomakom...

Na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama nagledali smo se užasnih scena.

Povreda Lindzi Von ostavila je planetu u neverici, ali daleko od toga da je ona jedina prošla loše. Čak naprotiv! Na veliku žalost svih, gledali smo više jezivih situacija opasnih po život, nego sportskih stvari, a na brzom klizanju, tokom trke dama na 1.500 metara, videli smo možda i najgoru situaciju od svih.

Poljska klizačica Kamila Selijer dobila je udarac klizaljkom u lice tokom trke, a potom je krvave glave pala i udarila o zaštitni zid. Snimak je zaista uznemirujuć, a nesrećnoj Poljakinji momentalno je ukazana pomoć.

😭Terrifying Slow-Motion: Kamila Sellier's Near-Blinding Blade Accident in Olympic Short-Track Speed Skatingpic.twitter.com/eoPqegdqv3 — Lunah (@Ore_Dear) 21. фебруар 2026.



Lekarska ekipa utrčala je kako bi zaustavila krvarenje, a pukom srećom Kamila nije dobila udarac u oko jer bi joj, sasvim sigurno, ono stradalo. I ovako je prošla katastrofalno, a njeno stanje biće poznato posle dodatnih pregleda.

Evo i snimka ove situacije uz napomenu da je veoma uznemirujuć i da nije za one sa slabim stomakom!

