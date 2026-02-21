OVO JE KLIZAČICA KOJA JE PROŠLA KROZ PAKAO NA ZOI! Doživela HOROR povredu i završila u lokvi krvi: Osvojila brojne medalje, pa umalo OSTALA BEZ OKA

Poljska klizačica Kamila Selijer prošla je kroz pravi pakao na Zimskim olimpijskim igrama.

Jedna od najjezivijih scena u istoriji sporta desila se tokom trke na 1.500 metara u konkurenciji dama u brzom klizanju na ZOI, kada je nesrećna Kamila Selijer dobila udarac klizaljkom u glavu i umalo ostala bez oka. Više o ovoj horor povredi možete pročitati na sledećem linku, gde možete pogledati i zaista uznemirujući snimak:

😭Terrifying Slow-Motion: Kamila Sellier's Near-Blinding Blade Accident in Olympic Short-Track Speed Skatingpic.twitter.com/eoPqegdqv3 — Lunah (@Ore_Dear) 21. фебруар 2026.

Kamila Selijer je dobro poznato lice u svetu brzog klizanja.

Ova klizačica rođena je 12. aprila 2000. godine u poljskom Elblagu, a iza sebe ima brojne osvojene medalje.

Na Svetskom prvenstvu u Pekingu prošle godine osvojila je srebro na 3.000 metara i timsku bronzu na 2.000 metara. Na Evropskim šampionatima četiri puta je osvajala medalje - ima dva timska srebra na 2.000 metara (Gdanjsk 2024. i Tilburg 2026. godine), bronzu u istoj disciplini (Drezden 2025. godine), kao i bronzu na 3.000 metara u pojedinačnoj konkurenciji (Drezden 2025. godine).

Tanjug AP/Darryl Dyck Tanjug AP/Darryl Dyck Tanjug AP/Darryl Dyck Tanjug AP/Darryl Dyck Previous Next

Osvajala je medalje i u mlađim kategorijama, a udala se za kolegu koji se takođe takmiči u brzom klizanju, Francuza Dijanea Selijera.

Pogledajte i foto-galeriju jezive povrede koju je doživela na Zimskim olimpijskim igrama:

Autor: Iva Besarabić