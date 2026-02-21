AKTUELNO

NOVA DRAMA NA ZIMSKIM OLIMPIJSKIM IGRAMA - ISPLIVAO JEZIV SNIMAK! Bob se prevrnuo pri brzini od 117 km/h

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Aijaz Rahi ||

Još jedna užasna scena viđena je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Nakon stravične nesreće koju je doživela poljska klizačica Kamila Selijer, težak pad doživeo je austrijski bob četverac.

Foto: Tanjug AP/Aijaz Rahi

Austrijska posada u sastavu - Jakob Mandlbauer, Daijen Nikols-Bardi, Sebastian Miterer i Daniel Bertšler doživeli jezivu nesreću tokom trke.

Foto: Tanjug AP/Aijaz Rahi

Pri brzini od 117 kilometara na sat njihov bob se prevrnuo u krivini i u punoj brzini nastavio da klizi niz stazu. Zaustavio se u poslednjoj krivini pred sam cilj.

Foto: Tanjug AP/Aijaz Rahi

Tri člana posade odmah su izašla iz boba, dok je nesrećni Jakob Mandlbauer na nosilima iznet sa staze i hitno prebačen u bolnicu. Još uvek nema informacija o njegovom zdravstvenom stanju.

Autor: S.M.

