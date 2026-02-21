NOVA DRAMA NA ZIMSKIM OLIMPIJSKIM IGRAMA - ISPLIVAO JEZIV SNIMAK! Bob se prevrnuo pri brzini od 117 km/h

Još jedna užasna scena viđena je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Nakon stravične nesreće koju je doživela poljska klizačica Kamila Selijer, težak pad doživeo je austrijski bob četverac.

Austrijska posada u sastavu - Jakob Mandlbauer, Daijen Nikols-Bardi, Sebastian Miterer i Daniel Bertšler doživeli jezivu nesreću tokom trke.

Pri brzini od 117 kilometara na sat njihov bob se prevrnuo u krivini i u punoj brzini nastavio da klizi niz stazu. Zaustavio se u poslednjoj krivini pred sam cilj.

Tri člana posade odmah su izašla iz boba, dok je nesrećni Jakob Mandlbauer na nosilima iznet sa staze i hitno prebačen u bolnicu. Još uvek nema informacija o njegovom zdravstvenom stanju.

INQUIÉTUDES EN BOBSLEIGH ! 🥶



Après l’accident du bob autrichien, le pilote autrichien Jakob Mandlbauer n’est toujours pas sorti du bob, il est visiblement touché lourdement !



On espère qu’il va bien ! 🙏#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/BlaXAIgJ4i — Actu JO d’Hiver 2026 (@ActuJO2026) 21. фебруар 2026.

Autor: S.M.