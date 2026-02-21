'DERBI JE UTAKMICA U KOJOJ NEMA KALKULACIJA' Dejan Stanković jasan pred okršaj sa Partizanom: Nema tu ko je slabiji, ko jači...

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u nedelju od 17 časova odigraće 178. večiti derbi, a medijima se uoči ovog duela obratio trener tima sa Marakane, Dejan Stanković.

Za početak, Stanković se osvrnuo na meč protiv Lila i odgovorio na pitanje koliko su njegovi igrači umorni.

- Jednostavno u Lilu smo odigrali dobro, ali ništa s tom utkamicom nismo završili, započeli smo seriju od četvrtak-četvrtak kako sam ja to nazvao, ništa mi ne garantuje da će Lil biti duplo teži ovde. Sa nogama smo na zemlji, napravili smo plan kako da svi budu dostupni. Biće promena da bismo mogli da održimo visok ritam i svežinu. Svaki je nosio svoju priču, to očekujemo i sutra - počeo je priču Stanković, pa se dotakao težini koju derbi nosi:

- Ja bih se opet vratio na važnost samog derbija, težinu derbija. To je utakmica gde nema kalkulacija. Nema tu ko je slabiji, ko jači. Tad daješ sve, i ono što imaš i ono što nemaš. Niko ne može da me ubedi da će Lil biti teži od derbija. S nogama na zemlji, u tišini, bez euforije, svima su nam jasni ciljevi, to je još samo jedna utakmica, pristupamo prema njoj kao da je poslednja.

Dotakao se i formacije za derbi.

- Ja mogu samo da kažem da sam srećan zbog takvih profila igrača. Voleo bih da imam jednog ofanzivnijeg, jednog defanzivnijeg u takvog formaciji. Bio sam zadovoljan njihovim fokusom. To je jedna čvrsta formacija i moraš imati takve profile igrača. Svaka utakmica je posebna, drugačija, gledaš da dovedeš ekipu i svakog igrača u pravu poziciju. Tako nam se poklopilo u Lilu. Svaka čast igračima, mom stručnom štabu, ali Lil neće imati veze sa formacijom ili nastupom u derbiju. Derbi je posebna utakmica i posebno je spremljen, kao i ostale utakmice naredne.

Govorio je i o pozicijama na tabeli.

- To je jedna od mogućnosti, ali ima još dosta utakmica. Videćemo kako će se stvari odvijati, uvek ćeš gledati da dođeš do pobeda, zna se šta je u plejofu, onda u kupu da ideš do finala, u Evropi. Ne želim da biram ništa, a i nikada Zvezda nije birala. Jedna od utakmica koja bi mogla da nam donese prvo mesto pred plej-of.

Dodao je i da zna startnu postavu.

- Nije mi teško. Imam sve kristalno jasno kao i pred Lil i delimično kristalno jasno pred povratnu utakmicu sa Lilom.

Autor: S.M.