Fantastična Ivana Španović blista u novoj disciplini, oduševila celu Srbiju i postala šampionka Balkana

Fenomenalna srpska atletičarka Ivana Španović, najbolja u istoriji kraljice sportova u Srbiji, osvojila je zlatnu medalju u troskoku na Balkanskom dvoranskom prvenstvu koje je ove subote održano u Atletskoj dvorani na Banjici.

Nakon što je u tromeču Srbije, Hrvatske i Slovenije postavila novi rekord Srbije u dvorani u troskoku sa 14.41 i pre deset dana na Belgrade Indoor Meeting-u došla do pobede u okviru zlatne serije Svetske atletike, Srpkinja je sada upisala novi uspeh.

Baš kao i na BIM-u, uspela je Ivana Španović da preskoči 14 metara, rezultatom od 14.07 pobedila konkurentkinje. Najslađe je sačuvala za kraj, šestu i poslednju seriju, kada je zablistala.



Može ona i bolje od ovog rezultata, što je i dokazala više puta, a sada je na Banjici u drami bila bolja od Rumunke Elene Andree Taloš, koja je vodila od druge do pete serije, pre velike borbe.

Taloš je imala rezultat 13.83, a Španović 13.79 u dva navrata do pete serije. Ivana je potom skočila na prvo mesto sa 13.95, ali je u narednom skoku Rumunka skočila centimetar više!

Ipak, to nije bio kraj, pa je atletičarka koja je prošle godine promenila disciplinu u poslednjem skoku zablistala, dok je Taloš ostala na 13.93 iz poslednjeg pokušaja i slavlje je u Beogradu moglo da počne.

Ispod Taloš, bronzu je sa 13.92 osvojila Neja Filipič iz Slovenije, dok su Aleksandrija Mitrović sa 13.49 i Natalija Dragojević sa 12.77 sebi i Srbiji donele šesto i deseto mesto.



Podsetimo, Ivana Španović je prošle godine u Grčkoj bila šampionka Balkana na otvorenom.

