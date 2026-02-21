Vaterpolisti Partizana poraženi u Nemačkoj, Grci ugasili nadu u prolaz!

AKTUELNO

Vaterpolisti Partizana završili su svoju misiju u Evropi za ovu sezonu. U utakmici drugog kola grupe A drugog kruga kvalifikacija Kupa konferencije, crno-beli su u Potsdamu poraženi od grčkog Panioniosa rezultatom 13:11.

Gunas nerešiva enigma

Iako su mladi vaterpolisti Partizana pružili snažan otpor, nisu imali rešenje za fantastičnog Aleksandrosa Evgeniosa Gunasa, koji je postigao čak šest golova i bio ključni faktor trijumfa grčkog tima.

U redovima beogradskog tima istakli su se Kosta Bodiroga, Miljan Dokanović i Strahinja Nesković, koji su postigli po tri pogotka, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne eliminacija.

Tabela i dalji tok

Ovim porazom Partizan je izgubio i teoretske šanse za plasman u četvrtfinale. Trenutno stanje u grupi je sledeće:

Panionios – 6 bodova (prošao dalje)

Apolon Smirnis – 6 bodova (prošao dalje)

Partizan – 0 bodova

Potsdam – 0 bodova

Za častan oproštaj

Vaterpolisti Partizana će sutra od 12 časova odigrati poslednji meč u grupi protiv domaćina Potsdama. Iako meč nema rezultatski značaj za prolaz dalje, biće prilika da se crno-bela ekipa pobedom oprosti od ovogodišnjeg učešća u Kupu konferencije.

