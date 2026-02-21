TENISKA NEMAN: Alkaraz 'oduvao' protivnika za manje od sat vremena! Španac gazi sve pred sobom, ovo je njegova 12. uzastopna pobeda!

Španski fenomen Karlos Alkaraz nastavlja da piše istoriju belog sporta. Prvi teniser sveta osvojio je titulu na turniru u Dohi, nakon što je u finalu bukvalno "preslišao" Francuza Artura Fisa rezultatom 6:2, 6:1.

Meč trajao kao jači trening

Alkarazu je bilo potrebno svega 50 minuta da završi posao protiv 40. igrača planete. Španac je demonstrirao silu, oduzevši servis protivniku čak pet puta, dok Fisu nije dozvolio nijednu brejk priliku. Ovo je bila Karlosova 12. uzastopna pobeda, čime je potvrdio da je trenutno u životnoj formi.

Zlatna serija se nastavlja

Podsećamo, Alkaraz je pre samo 20 dana ušao u legendu kao najmlađi teniser u istoriji koji je kompletirao karijerni Grend slem, trijumfom na Australijan openu.

Trofej u Dohi je njegova 26. ATP titula u karijeri, a čak deveta iz serije 500. Sa ovakvom igrom, mladi Španac jasno stavlja do znanja da konkurencija trenutno nema rešenje za njegovu agresivnost i brzinu na terenu.

Autor: Dalibor Stankov