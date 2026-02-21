FANTASTIČNA ZVEZDA STOTKOM ODBRANILA ŽUĆKOVU LEVICU: Crveno-beli rafalnom paljbom razbili Megu za prvi trofej u sezoni

Zvezda šesti put uzastopno osvojila Kup Radivoja Koraća.
Zvezda je u velikom finalu savladala Megu rezultatom 106:84
Zvezda je tako i šesti put u nizu osvojila popularnu "Žućkovu levicu", a ukupno 15. Kup u klupskoj istoriji.
Gledali smo neverovatno prvo poluvreme i pravu atomsku košarku. Mega je bolje ušla u meč i na prvi televizijski tajm-aut otišla sa prednošću 19:15.
Onda se Zvezda razgoropadila, potpuno razigrala i za tili čas okrenula utakmicu. Već na kraju prve deonice bilo je +10, 35:25.
Rapsodija se nastavila i u drugoj četvrtini i Zvezda je na poluvreme otišla sa neverovatnim rezultatom 65:50.
Fenomenalni Nvora je postigao čak 23 poena. I Mega je bila raspucana u napadu, ali nisu mogli da isprate viiše nego raspoložene crveno-bele.
Zvezda je u nastavku iskusno čuvala prednost, nije dozvoljavala Megi da priđe na jednocifreni zaostatak. Uoči poslednje četvrtine rezultat je bio 81:70.
U poslednjoj četvrtini Zvezda je trojkama Dobrića defoinitivno prelomila meč za prvi trofej u sezoni.
TOK MEČA:
Kraj - Zvezda je osvojila Kup Radivoja Koraća
36. minut - 97:76
Šta radi Ognjen Dobrić. Njegova sedma trojka.
35. minut - 94:76
Kalinić pogađa uz faul za ubedljivih +18.
34. minut - 91:76
Nastavlja Dobrić gde je stao, njegova nova trojka. A potom i Miler Mekintajer postiže 15 trojku za crveno-bele.
31. minut - 84:70
Peta trojka sjajnog Dobrića.
28. minut - 79:61
Četvrta trojka Ognjena Dobrića. Crveno-bele sjajno služi šut.
27. minut - 74:59
Kroflič postiže novu trojku, ne predaje se Mega.
26. minut - 72:54
Plavšić efektno zakucava, crveno-beli održavaju prednost.
22. minut - 70:50
Nvora sa penala postiže prve poene u nastavku meča. A potom i svoju četvrtu trojku. 28 poena sjajnog Nvore.
Prvo poluvreme - 65:50
Sjajna košarka u Nišu, Zvezda fantastična u napadu. Nvora je postigao već 23 poena. Mega parira koliko može.
18. minut - 60:43
Crveno-beli potpuno razigrani, apsolutna dominacija.
16. minut - 53:39
Nvora nastavlja pucački rafal crveno- belih. Dobrić potom postiže još jednu trojku za Zvezdu
15. minut - 47:37
Trojka Zvezdinog kapitena Ognjena Dobrića
14. minut - 42:35
Kalinić pogađa trojku na sjajnu asistenciju Mekintajera.
13. minut - 39:35
Marković pogađa dalekometnu trojku. Mega prilazi na -4. Obradović reaguje i traži tajm-aut.
12. minut - 37:30
Suigo nakon ofanzivnog skoka upisuje svoj šesti poen
11. minut - 37:28
I Plavšić se upisao u listu strelaca, na asistenciju Batlera. Zvezda ima već ima devet asistencija.
Prva četvrtina - 35:25
9. minut - 30:23
Nova trojka Batlera, za +5 Zvezde. Zakucava potom Izundu i u kontri.
8. minut - 25:21
Zvezda poenima Miljenovića prvi put vodi na meču. A onda Ebuka Izundu zakucava.
7. minut - 21:21
Batler odmah po ulasku u igru postiže svoju prvu trojku. A potom i Miljenović trojkom donosi izjednačenje.
6. minut - 15:19
Izundu zakucava sa druge strane. Mušicki vraća trojkom. Nvora pogađa uz faul. Promašuje dodatno bacanje.
5. minut - 11:16
Bolji start Mege i novo zakucavanje Bogoljuba Markovića
4. minut - 9:14
Brza kontra Mega i sjajno zakucavanje Krofliča.
3. minut - 8:11
2. minut - 2:7
Marković u seriji na početku meča. Potom Kroflić poentira uz faul. Izundu postiže prve poene za Zvezdu.
1. minut - 0:2
Zvezda juri šesti Kup u nizu
Crveno-beli su petostruki uzastopni osvajači Kupa Radivoja Koraća. Sa druge strane Mega je svoj prvi i jedini trofej u Kupu osvojila upravo na ovaj dan pre deset godina
Autor: Iva Besarabić