FANTASTIČNA ZVEZDA STOTKOM ODBRANILA ŽUĆKOVU LEVICU: Crveno-beli rafalnom paljbom razbili Megu za prvi trofej u sezoni

Zvezda šesti put uzastopno osvojila Kup Radivoja Koraća.

Zvezda je u velikom finalu savladala Megu rezultatom 106:84

Zvezda je tako i šesti put u nizu osvojila popularnu "Žućkovu levicu", a ukupno 15. Kup u klupskoj istoriji.

Gledali smo neverovatno prvo poluvreme i pravu atomsku košarku. Mega je bolje ušla u meč i na prvi televizijski tajm-aut otišla sa prednošću 19:15.

Onda se Zvezda razgoropadila, potpuno razigrala i za tili čas okrenula utakmicu. Već na kraju prve deonice bilo je +10, 35:25.

Rapsodija se nastavila i u drugoj četvrtini i Zvezda je na poluvreme otišla sa neverovatnim rezultatom 65:50.

Fenomenalni Nvora je postigao čak 23 poena. I Mega je bila raspucana u napadu, ali nisu mogli da isprate viiše nego raspoložene crveno-bele.

Zvezda je u nastavku iskusno čuvala prednost, nije dozvoljavala Megi da priđe na jednocifreni zaostatak. Uoči poslednje četvrtine rezultat je bio 81:70.

U poslednjoj četvrtini Zvezda je trojkama Dobrića defoinitivno prelomila meč za prvi trofej u sezoni.

TOK MEČA:

Kraj - Zvezda je osvojila Kup Radivoja Koraća

36. minut - 97:76

Šta radi Ognjen Dobrić. Njegova sedma trojka.

35. minut - 94:76

Kalinić pogađa uz faul za ubedljivih +18.

34. minut - 91:76

Nastavlja Dobrić gde je stao, njegova nova trojka. A potom i Miler Mekintajer postiže 15 trojku za crveno-bele.

31. minut - 84:70

Peta trojka sjajnog Dobrića.

28. minut - 79:61

Četvrta trojka Ognjena Dobrića. Crveno-bele sjajno služi šut.

27. minut - 74:59

Kroflič postiže novu trojku, ne predaje se Mega.

26. minut - 72:54

Plavšić efektno zakucava, crveno-beli održavaju prednost.

22. minut - 70:50

Nvora sa penala postiže prve poene u nastavku meča. A potom i svoju četvrtu trojku. 28 poena sjajnog Nvore.

Prvo poluvreme - 65:50

Sjajna košarka u Nišu, Zvezda fantastična u napadu. Nvora je postigao već 23 poena. Mega parira koliko može.

18. minut - 60:43

Crveno-beli potpuno razigrani, apsolutna dominacija.

16. minut - 53:39

Nvora nastavlja pucački rafal crveno- belih. Dobrić potom postiže još jednu trojku za Zvezdu

15. minut - 47:37

Trojka Zvezdinog kapitena Ognjena Dobrića

14. minut - 42:35

Kalinić pogađa trojku na sjajnu asistenciju Mekintajera.

13. minut - 39:35

Marković pogađa dalekometnu trojku. Mega prilazi na -4. Obradović reaguje i traži tajm-aut.

12. minut - 37:30

Suigo nakon ofanzivnog skoka upisuje svoj šesti poen

11. minut - 37:28

I Plavšić se upisao u listu strelaca, na asistenciju Batlera. Zvezda ima već ima devet asistencija.

Prva četvrtina - 35:25

9. minut - 30:23

Nova trojka Batlera, za +5 Zvezde. Zakucava potom Izundu i u kontri.

8. minut - 25:21

Zvezda poenima Miljenovića prvi put vodi na meču. A onda Ebuka Izundu zakucava.

7. minut - 21:21

Batler odmah po ulasku u igru postiže svoju prvu trojku. A potom i Miljenović trojkom donosi izjednačenje.

6. minut - 15:19

Izundu zakucava sa druge strane. Mušicki vraća trojkom. Nvora pogađa uz faul. Promašuje dodatno bacanje.

5. minut - 11:16

Bolji start Mege i novo zakucavanje Bogoljuba Markovića

4. minut - 9:14

Brza kontra Mega i sjajno zakucavanje Krofliča.

3. minut - 8:11

2. minut - 2:7

Marković u seriji na početku meča. Potom Kroflić poentira uz faul. Izundu postiže prve poene za Zvezdu.

1. minut - 0:2

Zvezda juri šesti Kup u nizu

Crveno-beli su petostruki uzastopni osvajači Kupa Radivoja Koraća. Sa druge strane Mega je svoj prvi i jedini trofej u Kupu osvojila upravo na ovaj dan pre deset godina

Autor: Iva Besarabić