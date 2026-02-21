TEŽAK SKANDAL! Napadnut Matijas Lesor u Grčkoj - Evo šta se desilo (VIDEO)

Košarkaši Panatinaikosa po 22. put u istoriji osvojili su Kup Grčke pobedom u finalu nad Olimpijakosom (79:68).
Ipak, finale su obeležila dva ozbiljna incidenta. Centar PAO-a Matijas Lesor bio je meta rasističkog ispada tokom utakmice.
Panathinaikos-Olympiacos final in the Greek Cup has been marred by an alleged racist incident 😔— BasketNews (@BasketNews_com) 21. фебруар 2026.
Mathias Lessort was the target of disgraceful behavior: https://t.co/qfVyKv9IJi pic.twitter.com/nsrbx4x5Ti
Tokom poluvremena, navijač koji se nalazio iznad ulaza u dvoranu navodno je upućivao majmunske krike u njegovom pravcu.
Incident je brzo podigao tenzije u hali, ali Lesor nije reagovao prema publici.
Francuski centar se umesto toga obratio policajcima koji su bili u blizini i zatražio njihovu reakciju kako bi se situacija smirila.
🟩📍Οι φίλοι του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν με τους παίκτες της ομάδας την κατάκτηση του τροπαίου! pic.twitter.com/Sb92jPUonx— SPORT24 (@sport24) 21. фебруар 2026.
Panatinaikos je potom najoštrije osudio ponašanje navijača.
Autor: Iva Besarabić