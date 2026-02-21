AKTUELNO

Košarka

TEŽAK SKANDAL! Napadnut Matijas Lesor u Grčkoj - Evo šta se desilo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Košarkaši Panatinaikosa po 22. put u istoriji osvojili su Kup Grčke pobedom u finalu nad Olimpijakosom (79:68).

Ipak, finale su obeležila dva ozbiljna incidenta. Centar PAO-a Matijas Lesor bio je meta rasističkog ispada tokom utakmice.

Tokom poluvremena, navijač koji se nalazio iznad ulaza u dvoranu navodno je upućivao majmunske krike u njegovom pravcu.

Incident je brzo podigao tenzije u hali, ali Lesor nije reagovao prema publici.

Francuski centar se umesto toga obratio policajcima koji su bili u blizini i zatražio njihovu reakciju kako bi se situacija smirila.

Panatinaikos je potom najoštrije osudio ponašanje navijača.

Autor: Iva Besarabić

#Grčka

#Košarka

#Matijas Lesor

#Napad

#Skandal

POVEZANE VESTI

Košarka

HAOS U ATINI! Matijas Lesor u CENTRU SKANDALA - izbila SVAĐA, saigrači smirivali situaciju (VIDEO)

Košarka

NAVIJAČI PARTIZANA BESNI NA PANTERA I ŽELJKA OBRADOVIĆA! Grobari 'zapalili' Tviter

Košarka

ZVEZDA POSLE EPSKOG MEČA SRUŠILA PARTIZAN! Mekintajer čudesnim finišom doneo 5. uzastopni Kup Koraća crveno-belima (FOTO)

Košarka

PRVE REČI SFEROPULOSA POSLE POBEDE NAD OLIMPIJAKOSOM: Zaslužili smo da pobedimo

Košarka

NEMAČKA OBJEDINILA TITULU EVROPE I SVETA: U velikom finalu savladali Tursku

Fudbal

Madriđani osvojili Ligu šampiona 15. put u istoriji! Borusija ima za čim da žali!