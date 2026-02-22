178. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan: Meč koji može da prelomi sezonu, ko sudi i šta kažu kladionice

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana zaigraće ove nedelje od 17 časova u 178. večitom derbiju, na stadionu "Rajko Mitić". Ulog utakmice je veliki, prvo mesto na tabeli, na kojem je uoči početka domaćin, sa bodom više od gosta iz Humske, donedavnog lidera.

Ovo neće biti poslednji derbi u sezoni zbog formata takmičenja sa plej-ofom, u kojem će prvoplasirani posle 30 kola imati prednost domaćeg terena u poslednjem, 179. derbiju. I zbog tako velikog takmičarskog značaja, trke za titulu i zbog veličine same utakmice, derbi je i ovog puta crveno slovo srpskog fudbala i izaziva veliku pažnju.

Crvena zvezda ulazi u meč u odličnom ritmu, posle istorijske pobede u Francuskoj protiv Lila u Ligi Evrope, a uoči revanša protiv istog rivala narednog četvrtka od 18.45. S obzirom na to da će od kraja utakmice u Lilu proteći manje od 72 sata do početka večitog derbija, Zvezda je imala pravo da ga odloži prema Propozicijama takmičenja (član 11), ali to pravo nije iskoristila.

Kapiten Mirko Ivanić je povređen skoro dva meseca i kao i Timi Maks-Elšnik neće biti deo tima, a po svemu sudeći trener Dejan Stanković će se osloniti na igrače koji nisu izneli najveći teret meča protiv Lila, sa glavnim akcentom na Vasilija Kostova, Marka Arnautovića, Aleksandra Kataija, debitanta Daglasa Ovusua...

"Vi ćete možda biti iznenađeni (sastavom), ali ja sigurno neću", rekao je u najavi utakmice trener Dejan Stanković. Pročitajte koji sastav Zvezde će igrati na 178. večitom derbiju.

Crno-beli su ove zime izgubili prvo mesto na tabeli, ali su u prethodnim kolima uspeli da pobede Radnik iz Surdulice i Spartak iz Subotice i da ostanu, košarkaškim rečnikom, na posed zaostatka za Zvezdom uoči večitog derbija. Problemi u igri ekipe Nenada Stojakovića su bili očigledni i protiv timova iz donjeg dela tabele, kao i problem sa pojedinim pozicijama, poput levog beka, na kojoj igra desni bek Milan Roganović.

Partizan je ove zime doveo iskusni tandem Stefan Mitrović - Saša Zdjelar i sa njima u sastavu ekipa će sa mnogo više zrelosti ući u jedan od mečeva sezone. Ni oni, ni tim nisu počeli "proleće" na nivou na kojem mogu da budu, a meč na "Marakani" biće veliki izazov i prilika da tim Nenada Stojakovića pokaže da može da ostane u ravnopravnoj trci za titulu do kraja.

Stojaković je u najavi meča rekao da ide na Marakanu da pobedi. Pročitajte koji sastav Partizana će igrati u 178. večitom derbiju.

Šta kažu kladionice?

Prema kladioničarskim kvotama, Zvezda je favorit i kvote na njenu pobedu kreću se od 1,34 do 1,50. Kvota na nerešeno je od 4,75 do 5, a na trijumf Partizana kvota se kreće od 6 do 7.

Glavni sudija 178. večitog derbija biće Pavle Ilić (36) iz Kragujevca, prvi pomoćnik biće Uroš Stojković, drugi Milan Pašajlić, četvrti sudija biće Nenad Minaković, a u VAR sobi sedeće VAR sudija Momčilo Marković i "avar" Svetozar Živin.

Delegiranje Pavla Ilića izazvalo je hitnu reakciju crno-belih koji mu zameraju suđenje u derbijima u proleće 2024. godine, kada je prestrogo isključio Ksandera Severinu na "Marakani", a u Humskoj su bili ljuti i zato što nije dosudio faul napadača Zvezde Šerifa Endiajea na Svetozaru Markoviću pre gola crveno-belih.

"U prethodnim derbijima nije odgovorio težini utakmice, direktno je uticao na tok meča i na ishod, na štetu našeg kluba", piše u Partizanovom saopštenju, objavljenom posle odluke Sudijske komisije na čelu sa Domenikom Mesinom da Ilić opet sudi derbi. "Neka Partizan bira sudiju za derbi", odgovorila je Zvezda u svom saopštenju i posle toga je polemika završena.

Ilić je ove sezone sudio Partizanu u porazu od Železničara iz Pančeva u Humskoj (1:3) i u porazu od IMT-a u Loznici (0:1). Zvezdi je sudio u njenoj pobedi protiv Mladosti iz Lučana u gostima (4:1) i u meču protiv Vojvodine u Novom Sadu u kojem je izgubila 2:3.

Crvena zvezda je u poslednjih 14 derbija pobedila sedam puta, uz šest remija i samo jedan trijumf Partizana. Na taj način, povećala je razliku u ukupnom skoru u derbiju na svoju 71 pobedu, 58 nerešenih i 48 pobeda Partizana, uz gol-razliku 250-209 u korist crveno-belih.

Zvezda je u prvom delu ove sezone pobedila 2:1 u Humskoj, golovima Timija-Maksa Elšnika i Nemanje Radonjića, uz pogodak Jovana Miloševića za crno-bele. Nijedan od te trojice igrača sada neće igrati, Elšnik zbog povrede, Radonjić jer je i definitivno precrtan u Zvezdi, a Milošević je od ove zime igrač Verdera.

Zvezda je u poslednjih pet derbija ostvarila četiri pobede uz remi 3:3 na "Marakani" u februaru 2025, a Partizan je poslednji put pobedio u večitim derbijima u decembru 2023. u Humskoj, dok je u Ljutice Bogdana poslednji put slavio u aprilu 2017. godine, 3:1, pod vođstvom Marka Nikolića.

Kakav je skor Dejana Stankovića u derbijima?

U svom prvom trenerskom mandatu na klupi Zvezde od zime 2019. do leta 2022. Dejan Stanković vodio je Zvezdu u devet mečeva protiv Patizana, ostvario po četiri pobede i remija, uz jedan poraz, u polufinalu Kupa Srbije u junu 2020. U "večitim derbijima" njegov skor je dve pobede uz četiri remija.

Vodio je Stanković derbije protiv Sava Miloševića i Aleksandra Stanojevića, a sada će prvi put naspram sebe imati Nenada Stojakovića na klupi, debitanta u ulozi trenera u večitim derbijima.

Autor: D.Bošković