AKTUELNO

Ostali sportovi

SRBIN ŠOKIRAO AMERIKU I U UFC SPEKTAKLU USPAVAO NJIHOVOG BORCA! Medić posle minuta borbe nokautirao Nila i ukrao šou! (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: x ||

Srpski borac Uroš Medić je nokautom stigao do pobede na UFC priredbi u Hjustonu.

Medić je do trijumfa protiv Džefa Nila stigao nokautom u prvoj rundi.

Njihova borba je bila odmah ispod glavne tokom ove priredbe najjače MMA organizacije, a možemo da kažemo da je Medić iznenadio mnoge uzimajući u obzir činjenicu da je Nil imao ulogu favorita.

Uroš Medić je u prvoj razmeni uzdrmao rivala krošeom, a posle nešto više od minuta borbe, udarcem levom rukom srpski borac je patosirao protivnika.


Ovim trijumfom je Uroš stigao do UFC rang liste velter kategorije, a sjajnim nastupom je skrenuo pažnju sa glavne borbe večeri u kojoj je Šon Striktland pobedio Antonija Ernandeza.

Bila je ovo treća uzastopna, a ukupno sedma pobeda Uroša Medića u UFC-u.

Autor: D.Bošković

#Nokaut

#UFC

#medic

#mmaa

#nil

#uros medic

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

SPEKTAKL! Donald Tramp upravo razgovarao sa MMA borcem Urošem Medićem: Dolazim, Srbijo! (FOTO)

Ostali sportovi

Evo koliko je Rakić zaradio posle UFC borbe

Ostali sportovi

Aleksandar Rakić četvrti put potpisao za UFC, kakav ugovor za našeg MMA borca!

Ostali sportovi

Brutalan nokaut u Abu Dabiju: Rakić pao u prvoj rundi – snimak šokirao fanove! (VIDEO)

Ostali sportovi

UZNEMIRUJUĆI PRIZOR! UFC meč prekinut zbog stravične povrede: Američki 'Nindža' unakazio lice protivniku i ispisao istoriju! đ

Ostali sportovi

Srpski UFC borac Duško Todorović otputovao za Vegas - sledi deveti UFC meč i duel sa Amerikancem!