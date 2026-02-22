SRBIN ŠOKIRAO AMERIKU I U UFC SPEKTAKLU USPAVAO NJIHOVOG BORCA! Medić posle minuta borbe nokautirao Nila i ukrao šou! (VIDEO)

Srpski borac Uroš Medić je nokautom stigao do pobede na UFC priredbi u Hjustonu.

Medić je do trijumfa protiv Džefa Nila stigao nokautom u prvoj rundi.

Njihova borba je bila odmah ispod glavne tokom ove priredbe najjače MMA organizacije, a možemo da kažemo da je Medić iznenadio mnoge uzimajući u obzir činjenicu da je Nil imao ulogu favorita.

UROS MEDIC WITH THE KNOCKOUT OF THE NIGHT! He flatlined Geoff Neal in just 1 RD😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/zYbXR4tIsJ — The MMA Archives (@Themmaarchives) 22. фебруар 2026.

Uroš Medić je u prvoj razmeni uzdrmao rivala krošeom, a posle nešto više od minuta borbe, udarcem levom rukom srpski borac je patosirao protivnika.



Ovim trijumfom je Uroš stigao do UFC rang liste velter kategorije, a sjajnim nastupom je skrenuo pažnju sa glavne borbe večeri u kojoj je Šon Striktland pobedio Antonija Ernandeza.

Bila je ovo treća uzastopna, a ukupno sedma pobeda Uroša Medića u UFC-u.

Autor: D.Bošković