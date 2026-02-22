Kecmanović u Akapulku, Lajović u Santijagu: Srbi dobili protivnike, Miomira čeka TOP 5 igrač u drugom kolu

Srbija će ove nedelje imati dva predstavnika u singlovima širom svetskih teniskih terena. Miomir Kecmanović će se boriti u Akapulku i Dušan Lajović započinje svoju avanturu u Santijagu, a obojica su dobila protivnike u prvom kolu.

Naime, Kecmanović će na startu takmičenja u Meksiku igrati protiv Tristana Skulkejta iz Australije, dok bi se u osmini finala izašao na megdan Aleksandru Zverevu ili Korentenu Muteu.

Ukoliko bi i to prošao, u četvrtfinalu bi ga projektovano čekao Kameron Nori, a opcije su još Grigor Dimitrov, Rafael Hodar i Terens Atman.

Sa druge strane, Lajović će se na startu takmičenja u Čileu sastati sa Janikom Hanfmanom iz Nemačke, dok bi mu naredni protivnik bio Kamilo Ugo Karabelji koji je slobodan u prvoj rundi.

Od Srba ćemo od početka sedmice gledati i najbolje rangiranog dublog igrača, Stefana Latovića, koji zajedno sa Ukrajincem Vitalijem Saškom igra na Čelendžeru u Luganu, a protivnici u osmini finala su Blejk Bejldon i Kalum Putergil.

Autor: D.Bošković