Haos pred 178. večiti derbi: Velika tuča navijača u kafiću na Petlovom brdu, ima povređenih

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana danas će se od 17.00 sastati na stadionu "Rajko Mitić" u 178. večitom derbiju, a navijači su se sukobili u beogradskom naselju Petlovo brdo.

Navijači su se sukobili pred početak 178. večitog derbija, ali daleko od stadiona "Rajko Mitić" na kom se utakmica igra.

Naime, navijači su se sukobili na Petlovom brdu, a policija je u velikom broju stigla na lice mesta gde se trenutno vrši uviđaj.

Tuča se dogodila u jednom kafiću na Petlovom brdu, a kako saznajemo, bilo je i povređenih lica.

Autor: S.M.