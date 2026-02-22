AKTUELNO

Fudbal

Pojavio se snimak tuče Grobara i Delija na Petlovom brdu: Huligani bili naoružani motkama i štanglama

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Andrija Vukelić ||

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaju se večeras u 178. večitom derbiju na stadionu "Rajko Mitić", a u predigri velikog okršaja beogradskih rivala imali smo i incidente i sukob Grobara i Delija na Petlovom brdu.

U jednom momentu došlo je do žestoke tuče između navijača Partizana i Crvene zvezde, a sada su se pojavili i prvi snimci na kojem se može videti da je u obračunu učestvovalo nekoliko desetina pristalica sa jedne i sa druge strane.﻿

﻿Oni su bili opremljeni motkama i štanglama i krenuli su da se jure na jednoj od ulica na Petlovom brdu. Sve se desilo ispred jednog kafića.

﻿Pored palica, štangli i motki, korišćene su i baklje, a leteli su i topovski udari.

﻿Za sada se policija i hitna pomoć nisu oglašavali ovim povodom, pa nije poznato da li ima povređenih ili uhapšenih lica sa obe strane.

﻿Snimak tuče pogledajte ispod:

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/

#Delije

#Petlovo brdo

#grobari

#huligani

#tuča

POVEZANE VESTI

Fudbal

Haos pred 178. večiti derbi: Velika tuča navijača u kafiću na Petlovom brdu, ima povređenih

Ostali sportovi

MILOJEVIĆ PRED SUTRAŠNJI VEČITI DERBI: Trener Zvezde poslao jasnu poruku celoj fudbalskoj Srbiji

Fudbal

178. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan: Meč koji može da prelomi sezonu, ko sudi i šta kažu kladionice

Fudbal

RASPRODATA MARAKANA ZA 172. VEČITI DERBI: Veliko interesovanje za meč Zvezde i Partizana - karte su PLANULE, čeka nas SPEKTAKL!

Fudbal

DANAS SE IGRA 173. VEČITI DERBI: Očekuje se nova žustra borba dve ekipe!

Beograd

POŽAR NA PETLOVOM BRDU: Zapalio se stan bračnog para, tri vatrogasna vozila na terenu