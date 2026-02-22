Pojavio se snimak tuče Grobara i Delija na Petlovom brdu: Huligani bili naoružani motkama i štanglama

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaju se večeras u 178. večitom derbiju na stadionu "Rajko Mitić", a u predigri velikog okršaja beogradskih rivala imali smo i incidente i sukob Grobara i Delija na Petlovom brdu.

U jednom momentu došlo je do žestoke tuče između navijača Partizana i Crvene zvezde, a sada su se pojavili i prvi snimci na kojem se može videti da je u obračunu učestvovalo nekoliko desetina pristalica sa jedne i sa druge strane.﻿

﻿Oni su bili opremljeni motkama i štanglama i krenuli su da se jure na jednoj od ulica na Petlovom brdu. Sve se desilo ispred jednog kafića.

﻿Pored palica, štangli i motki, korišćene su i baklje, a leteli su i topovski udari.

﻿Za sada se policija i hitna pomoć nisu oglašavali ovim povodom, pa nije poznato da li ima povređenih ili uhapšenih lica sa obe strane.

﻿Snimak tuče pogledajte ispod:

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/