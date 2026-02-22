Ivana Španović posle novog uspeha izgrlila Rumunku, ove reči su dokaz da je i dalje spremna za velika dela

Ukupno sedam medalja osvojila je Srbija na Balkanskom dvoranskom prvenstvu u atletici održano u Atletskoj dvorani u Beograd u subotu, a zlatne medalje završile su oko vrata Ivane Španović i Armina Sinančevića.

Oborena su i tri nacionalna rekorda, od toga jedan seniorski, dok je 18-godišnja Požarevljanka Maša Rajić bila u odabranom društvu onih sa dve osvojene medalje.

Ono što raduje sve ljubitelje atletike u Srbiji jesu rezultati Ivane u dvoranskoj sezoni u troskoku, koja će uskoro biti krunisana Prvenstvom Srbije i Svetskim šampionatom u poljskom Torunju, koji generalnu probu ima poslednjeg dana ove nedelje, na krajnjem mitingu zlatne serije Svetske atletike.

Ivana Španović je na Balkanskom dvoranskom prvenstvu ostvarila rezultat od 14.07 metara u poslednjoj seriji, a do najsjajnijeg odličja došla ispred Rumunke Elene Andree Taloš, koja je maltene čitavim tokom takmičenja bila liderka, ali je posle završetka nadmetanja morala da pruži ruku boljoj.

Ivana Španović je nakon nadmetanja izgrlila suparnicu i poslala joj poruku putem Instagram storija.

- Nema takve stvari kao što je laka pobeda, ali je definitivno vredelo muke - napisala je Ivana Španović, uz snimak zagrljaja sa Rumunke.

Andrea Taloš se javila takođe i nakon nadmetanja emotivno doživela srebro, jer se prošle godine u Beogradu povredila.

- Srebro je za mene jednako dobro kao zlato, prošle godine sam se ovde povredila i propustila celu sezonu. Uz malu neprijatnost na levoj butini završila sam celo takmičenje i nisam mogla toliko da uživam. Zbog toga sam izuzetno srećna što sam postigla ovaj rezultat. Šou ide dalje - napisala je Taloš, koja je ostvarila rezultat 13.96 metara.

Ivana Španović je, da podsetimo, od početka sezone oborila državni rekord u dvorani pobedom na tromeču Srbije, Hrvatske i Slovenije, sa 14.41 i slavila na Belgrade Indoor Meeting-u.

Njen glavni cilj ove godine je Evropsko prvenstvo u Birmingemu, a želja da preskoči dužinu od 15 metara. Sa ovakvim pristupom, verujemo da ona to može uraditi.

