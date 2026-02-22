TOTALNO UNIŠTENJE PARTIZANA! Zvezda spakovala 'tri komada' večitom rivalu, titula ostaje na Marakani!

Dugo najavljivani 178. večiti derbi, koji je nakon nekoliko godina direktno odlučivao o prvom mestu na tabeli, pretvorio se u surovu dominaciju Crvene zvezde.

Izabranici Dejana Stankovića su na krcatoj "Marakani" rutinski savladali Partizan rezultatom 3:0 (1:0) i pobegli najvećem rivalu na četiri boda prednosti.

Taktička zrelost i fizička dominacija

Dok je Partizan na megdan došao uzdrman neslaganjima u upravi i slabijom formom, Crvena zvezda je na krilima evropskog uspeha protiv Lila pokazala "veći kapacitet pluća". Iako je ritam na samom startu bio dostojan Lige šampiona, crno-beli nisu mogli da prate fizički tempo domaćina punih 90 minuta.

Ključni momenti: Kostov probio led, Arnautović "pocepao" mrežu

Prvo poluvreme obeležile su sjajne intervencije golmana na obe strane – Mateus je zaustavio zicer Dragojevića, dok je Marko Milošević činio čuda na golu Partizana. Ipak, bedem gostiju je popustio u četvrtom minutu nadoknade prvog dela igre:

45+4. minut: Nakon slobodnog udarca koji je završio u živom zidu, Aleksandar Katai majstorski dribla dvojicu čuvara i pronalazi mladog Vasilija Kostova koji donosi prednost – 1:0!

Drugo poluvreme donelo je potpuni slom Partizana. U 56. minutu, nakon nekoliko propuštenih šansi, Marko Arnautović se namestio na ivici kaznenog prostora i razornim udarcem matirao Miloševića za 2:0.

VAR drama: Od penala do poništenog gola

U 61. minutu usledio je ključni trenutak koji je mogao da vrati neizvesnost. Sudija Pavle Ilić je nakon VAR provere pokazao na "kreč" za Partizan:

Milan Vukotić izvodi penal, ali Mateus fantastično čita njegovu nameru i brani!

Na odbijenu loptu naleće Andrej Kostić i pogađa mrežu za radost crno-belih.

Ipak, slavlje je kratko trajalo – VAR soba ponovo reaguje, Kostić je bio u minimalnom ofsajdu i gol se poništava.

Tačka na derbi: Grande Katai!

Pitanje pobednika definitivno je rešio najbolji pojedinac meča, Aleksandar Katai. U 78. minutu, nakon "filigranske" akcije i asistencije petom Arnautovića, Katai je krunisao svoju vrhunsku partiju golom za konačnih 3:0.

Senka na spektakl: Požar na jugu i kazne na pomolu

Iako je oko 40.000 gledalaca napravilo sjajnu atmosferu, mrlju na derbi bacili su navijači Partizana. Sredinom drugog poluvremena na južnoj tribini izbio je veliki požar nakon što su zapaljene stolice, zbog čega je meč bio u prekidu dok vatrogasne ekipe nisu intervenisale. Nema sumnje da oba kluba očekuju drakonske kazne Disciplinske komisije.

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 3:0 (1:0)

Grad: Beograd

Stadion: "Marakana"

Kapacitet: 51.755

Sudija: Pavle Ilić

CRVENA ZVEZDA: Mateus, Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan, Krunić, Elšnik, Ovusu, Kostov, Katai, Arnautović

Trener: Dejan Stanković

PARTIZAN: Milošević, Petrović, Mitrović, Milić, Roganović, Simić, Zdjelar, Vukotić, Dragojević, Sek, A. Kostić

Trener: Nenad Stojaković

TOK UTAKMICE

DRUGO POLUVREME

95. minut - Mogao je Enem da pečatira sudbinu Partizana, ali se još jednom isprečio Milošević. Partizan je izgubio 3:0, a golman je bio ubedljivo najbolji pojedinac u sastavu Nenada Stojakovića.

90. minut - Igraće se još devet minuta na "Marakani".

87. minut - Menja ponovo Dejan Stanković, na terenu su Tebo Učena i Tomas Handel, a na klupu se sele Timi Maks Elšnik i Jung-Vu Seol.

83. minut - Preti sada Partizan preko Poltera, ali nije Nemac dobro zahvatio loptu u petercu, ostaje 3:0.

80. minut - Trostruka izmena za Stankovića. Izlaze Ovusu, Katai i Arnautović, a na terenu su Lučić, Zarić i Enem.

78. minut - GOOOOOOOOOOOL! Kruniše Aleksandar Katai fantastičnu utakmicu na "Marakani". Perfektna akcija Crvene zvezde, Arnautović do Kostova, onda "štikla" i gol za kapitena, sada je 3:0!

74. minut - NE! Nema gola! VAR se umešao, Andrej Kostić ušao je ranije u kazneni prostor i bio je u ofsajdu prikukom šuta Milana Vukotića, ostaje 2:0!

71. minut - GOOOOOOOOOOOL! Nije Vukotić pogodio mrežu Partizana, Mateus ga je pročitao i odbranio udarac, ali se lopta odbila na nogu Andreju Kostiću koji je šalje u mrežu Crvene zvezde za 2:1!

70. minut - PENAL! Imaće Partizan pravo niotkuda šansu da se vrati u meč... Kostov je trapavo reagovao i oborio Nikolu Simića, a odgovornost preuzima Milan Vukotić!

66. minut - Utakmica je natavljena, a Zvezda odmah preti! Ponovo je Arnautović ostao sam u petercu, ali ovoga puta nije uspeo da zahvati loptu, ostaje 2:0. Deluje da se igra Partizana polako "raspada.

65. minut - Reagovala je vatrogasna ekipa na južnoj tribini i ugalsila požar koji su izazvali navijači Partizana. Utakmica je nastavljena...

60. minut - Prekid na "Marakani" u režiji navijača Partizana... Zapalili su na južnoj tribini stolice pristalice crno-belih, vatra se širi i čini se da utakmica neće skoro biti nastavljena.

56. minut - GOOOOOOOOOOOOL! Mirisalo je na ovakav rasplet situacije - Zvezda duplira svoju prednost preko Marka Arnautovića! Austrijski reprezentativac iznenadio je sve na "Marakani" pokušajem iz teške situacije, ništa sada nije mogao Milošević - 2:0.

52. minut - VELIKA ŠANSA! Gotovo identična situacija samo 100ak sekundi kasnije. Katai je pronašao samog Arnautovića, a Milošević još jednom brani nemoguće i drži svoj tim u igri na startu drugog poluvremena...

50. minut - VELIKA ŠANSA! Imala je Zvezda ogromnu šansu da duplira prednost, ponovo je Katai napravio magičan potez, lopta je stigla do Kostova, ali čist zicer brani Marko Milošević. Iskusni golman jedini je krivac što crveno-beli nemaju ubedljiviju prednost na "Marakani".

49. minut - Prinudna izmena Stojakovića, a drugo poluvreme tek što je počelo... Saša Zdjelar neće moći da nastavi, a menja ga Ognjen Ugrešić.

46. minut - Sve je spremno za početak drugog poluvremena. Promena u sastavima nema, ali se očekuje da Paritzan bude daleko otvoreniji u nastavku budući da više nema šta da se čeka.

PRVO POLUVREME

45+4 minut - GOOOOOOOOOOL! Vodi Crvena zvezda, čini se u idealnom trenutku stiže do prednosti! Loše je Katai izveo slobodan udarac, ali mu se lopta vratila, a nakon dva dobra driblinga šalje centaršut koji Vasilije Kostov sprovodi u mrežu Partizana - 1:0!

45+2 - minut - Obrukao se propisno Daglas Ovusu... Napadač iz Gane imao je mnogo prostora ispred sebe nakon što ga je uposlio Aleksandar Katai, ali je usledio užasan centaršut. Prešla mu je lopta preko noge i tako je propala dobra šansa Zvezde da u finišu prvog poluvremena povedu.

45. minut - Igraće se još četiri minuta u prvom poluvremenu!

43. minut - SEK! Oprobao je brzonogi napadač Partizana udarac sa distance, ali je gađao pravo u Mateusa, ostaje 0:0.

40. minut - Bližimo se poluvremenu i čini se da promene rezultata neće biti. Značajno je opao ritam meča u odnosu na uvodnih 20ak minuta.

36. minut - Nikako crno-beli ne uspevaju da se oslobode prirtiska. Zvezda diktira ritam na "Marakani", posebno na sredini terena gde imaju brojčanu nadmoć.

32. minut - Pod opsadom je gol Partizana već neko vreme. Nižu se pokušaji crveno-belih, ali sa deset igrača u kaznenom prostoru se brane gosti. Lako su blokirani udarci Radeta Krunića i Aleksandra Kataija.

27. minut - VELIKA ŠANSA! Sjajna akcija Zvezde, Krunić je video samog Tiknizjana na levom boku, usledio je dobar centaršut i pametan pokušaj Arnautovića da gađa dalji ugao sa druge stative, ali se ponovo isprečio raspoloženi Marko Milošević, ostaje 0:0.

25. minut - Nesigurna je odbrana crveno-belih i lako puca pod pritiskom Partizana. Sada je trapavo reagovao Strahinja Eraković te je panično loptu poslao daleko od svog kaznenog prostora. Vidno je nezadovoljan Dejan Stanković kraj aut-linije...

21. minut - Ponovo je Zvezda preuzela kontrolu na sredini terena, imaju crveno-beli posed, ali pored niskog bloka Partizana za sada nema prolaza.

17. minut - Ponela je lopta Daglasa Ovusua... Imao je brzonogi ofanzivac Zvezde daleko bolje opcije od udarca sa tridesetak metara, ali je odlučio da oproba svoj udarac. Odlazi lopta daleko iznad prečke.

16. minut - Ponovo Zvezda puca pod presingom Partizana. Rade Krunić je prinuđen da loptu izbaci u korner i obezbedi Partizanu novi udarac iz ugla.

14. minut - Bolji početak 178. večitog derbija nismo mogli ni da poželimo... Pršti na sve trane, Partizan se nakon uvodnog pritiska oslobodio i dva puta zapretio golu Zvezde.

12. minut - VELIKA ŠANSA! Pravo niotkuda Partizan umalo dolazi do vođstva! Demba Sek je iskoristio neodlučnost Strahinje Erakovića i došao do lopte na ivici kaznenog prostora, ali sada se među stativama istakao i Mateus - 0:0.

10. minut - Propušta Crvena zvezda tri velike šanse u uvodnih deset minuta! Ponovo je prekid na pravi način izveo Vasilije Kostov, u kaznenonm prostoru najbolje se snašao Miloš Veljković čiji udarac odlazi preko gola, ostaje 0:0!

9. minut - Nastavljen je meč i odmah nova prilika za Crvenu zvezdu! Aleksandar Katai je bio najviši u skoku, a sa prve stative loptu u korner izbija Roganović.

7. minut - Prekid... Vasilije Kostov je pokušao da izvede korner, ali su ga u toj nameri sprečili navijači Paritzana koji su na teren ubacili na desetine baklji i topovskih udara. Odmah je Pavle Ilić prekinuo meč.

5. minut - Evo je prva prilika na "Marakani"! Izgubili su fudbaleri Partizana loptu u opasnoj zoni, Marko Arnautović je otvorio kontru za Kataija, ali Marko Milošević brani njegov udarac, ostaje 0:0!

3. minut - Odmah crveno-beli uspostavljaju dominaciju na sredini terena, Partizan je prinuđen da se već u uvodnim momentima utakmice brani u niskom bloku.

1. minut - Utakmica je počela! Crvena zvezda u prvom poluvremenu napadaće na južnu tribinu, a prvi napad izvodi Andrej Kostić.

PRE MEČA

16.54 - Glavni arbitar Pavle Ilić izveo je igrače na centar "Marakane", kroz koji minut očekuje nas početak 178. večitog derbija.

16.47 - Sve je vrelije na tribinama stadiona "Rajko Mitić", tu je oko 30.000 gledalaca i očekuje nas pravi fudbalski praznih.

16.42 - 178. večiti derbi prolazi u znaku tri debitanta, opširnije OVDE.

16.37 - Delegacija Partizana predvođena Rasimom Ljajićem i Predragom Mijatovićem stigla je na "Marakanu".

16.35 - Trener Partizana Nenad Stojaković izneo poslednja očekivanja uoči početka 178. večitog derbija.

- Pošto sam bio igrač a sada sam trener naravno da je njima teže. Oni moraju da trče i sprovode plan u delo. Ne postoji sutra, ne postoji juče, postoji samo danas - rekao je Stojaković, a potom dodao.

- Kada smo mi u pitanju nema tu velikih nepoznanica, izveli smo ono najbolje što imamo u ovom trenutku. Želimo da budemo konkurentni u svakom momentu igre i da pokušamo da se nametnemo. Formacija je početna faza, ona se situaciono menja. Nećemo igrati sa trojicom štopera, imamo u startnoj postavi trojicu koji su na toj poziciji, ali nećemoi igrati sa trojicom u zadnjoj liniji.

16.32 - Večerašnji derbi mogao bi velikoj meri da odredi natavak šampionske trke u Superligi Srbije. Crvena zvezda uoči meča ima bod više, a eventualna pobeda gotovo sigurno bi timu Dejana Stankovića obezbedila prvo mesto na kraju regularnog dela sezone. To bi automatski značilo da bi crveno-beli imali prednost domaćeg terena i na trećem ovosezonskom derbiju koji bi bio igran u prvom kolu plej-ofa.

16.27 - Izašli su fudbaleri Partizana na zagrevanje, a njihovo pojavljuvanje na terenu izazvalo je pravi delirijum na južnoj tribini. Gromoglasnim ovacijama dočekali su ih navijači crno-belih, dok se sa severa mogu čuti zvižduci.

16.22 - Uoči 178. večitog derbija pred kamerama "TV Arena sport" pojavio se asistent Dejana Stankovića - Nenad Stakić, koji je svojom izjavom pokušao da skine pritisak sa crveno-belih istakavši da je utakmica protiv Partizana izuzetno bitna, ali ne i presudna.

- Raspoloženje je pozitivno posle izuzetno dobre utakmice protiv Lila. Očekujemo i da pobedimo u derbiju, a za to nam treba dobra koncentracija i intenzitet u igri, da odigramo u ritmu kao protiv Lila i Selte. Pobede daju ekipi samopouzdanje i zato je bitno da se beleže pozitivni rezultati, ali imamo još mnogo utakmica do kraja tako da ova nije presudna. Jeste bitna i nadam se pobedi, ali nije presudna

16.17 - Jedan od miljenika navijača Partizana - Nemanja Kojić, govorio je za "Sportinjo" uoči utakmice u Ljutice Bogdana i prognozirao je da bi derbi mogao da reši Andrej Kostić.

- Očekujem zanimljiv derbi, jer Partizan i Zvezda dugo nisu bili bodovno tako blizu. Nadam se da će biti pun stadion, a crveno-beli imaju blagu prednost domaćeg terena. U naletu su dobrih rezultata, pogotovo posle pobede nad Lilom u gostima, tako da imaju samopouzdanja - rekao je Nemanja Kojić za "Sportinjo".

16.11 - Crvena zvezda na megdan Partizanu stiže nakon perfektne utakmice i pobede nad Lilom u prvom meču baraža za plasman u osminu finala Lige Evrope. Tim Dejana Stankovića upisao je prvi trijumf u istoriji kluba na tlu Francuske što će biti dodatni zamajac za 178. večiti derbi. Partizan, sa druge strane, ima brojnih problema... Trener Nenad Stojaković ne uživa poverenje navijača, dok je uprava podeljena na dve struje između Predraga Mijatovića i Danka Lazovića.

16.05 - Odluka Domenika Mesine da za 178. večiti derbi delegira Pavla Ilića izazvala je pravi "rat" uoči utakmice na najvećem srpskom stadionu. Partizan je saopštenjem iskazao nezadovoljstvo, vrlo brzo je iz tabora Crvene zvezde stigao odgovor i ukupan utisak je da crno-beli nisu preterano zadovoljni izborom prvog čoveka sudijske organizacije.

16.00 - Bivši Partizanov levi bek Aleksandar Lazevski, za Sportinjo je naveo da veruje u pobedu crno-belih i da klub niko nikada ne sme da otpisuje.

- Zna se već, svaki derbi je priča za sebe i nikada u njemu nema izrazitog favorita, bez obzira na trenutnu formu i poziciju na tabeli. Partizan nikada niko ne sme i ne treba da otpisuje, jer je institucija. I zato verujem danas u pobedu, da proradi malo i inat kod svih igrača. Što se tiče pojedinaca, od Saleta Zdjelara očekujem da postavi i vodi ekipu, da drži sve pod kontrolom i unese sigurnost. Jedan je od najiskusnijih u ekipi, bio je kapiten, borac je veliki i zna kako se igraju ovakve utakmice. Što se tiče mlađih, biću malo pristrasan, ali najviše mi se sviđa Bogdan Kostić. Veliki je talenat, a inače je i sin mog bivšeg trenera Zorana Kostića - rekao je Lazevski.

15.47 - Poznati su i sastavi! Stanković je dobio pojačanje u vidu Elšnika, koji se oporavio od povrede, o čemu smo danas pisali. Sa druge strane, Stojaković je među startnih 11 fudbalera odabrao i Stefana Petrovića, koji će odigrati svoj prvi večiti derbi.

Prvi derbi će odigrati i Daglas Ovusu, koji je nedavno stigao u Crvenu zvezdu, kao i iskusni Stefan Mitrović.

CRVENA ZVEZDA: Mateus, Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan, Krunić, Elšnik, Ovusu, Kostov, Katai, Arnautović

PARTIZAN: Milošević, Petrović, Mitrović, Milić, Roganović, Simić, Zdjelar, Vukotić, Dragojević, Sek, Kostić A

15.40 - Fudbaleri Partizana su nedavno stigli na stadion "Rajko Mitić".

15.33 - Vojislav Stanković, bivši igrač crno-belih, za Sportinjo je poručio da ima velika očekivanja i da veruje u slavlje Partizana.

- Iskreno, imam velika očekivanja pred ovaj derbi. Nadam se da će Partizan da odigra jednu od najboljih utakmica ove sezone i da pokaže da može da parira najvećem rivalu. Zvezdina prednost je domaći teren i veliki broj iskusnih pojedinaca, koji su već igrali ovakve utakmice. S druge strane, na strani crno-belih su mladost, talenat, velika želja za pobedom i dokazivanjem. Nadam se da će i na tribinama da protekne sve u najboljem redu. Voleo bih da sudija ne bude glavni akter ovog meča, da bude neprimetan i da se samo priča o fudbalu, šansama i golovima. I naravno, očekujem i verujem u trijumf Partizana - naveo je Stanković.

Autor: S.M.