PRVE REČI NENADA STOJAKOVIĆA POSLE PORAZA OD ZVEZDE! Trener crno-belih otkrio razloge zbog kojih je njegov tim izgubio

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na svom stadionu Partizan rezultatom 3:0 u 178. večitom derbiju.

Nakon meča, utiske je sumirao trener Partizana Nenad Stojaković:

- Prvo poluvreme jako dobro, do tog 48. minuta. Kontrola, sem u prekidu gde karakterno nismo odgovorili. Drugo poluvreme, izgubili smo važnog igrača. Iz tranzicije primamo gol. Penal, da se vratimo u život, ne uspemo da uradimo. Zvezda je uspela ono što mi nismo. Čestitam im - rekao je Stojaković nakon meča.

Imao je trener crno-belih i kratku poruku za Grobare.

- Hvala im na velikoj podršci - zaključio je Stojaković.

Autor: Iva Besarabić