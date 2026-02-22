NA DIREKTNO PITANJE O OSTAVCI! Evo šta je rekao Stojaković - razbesneo i šokirao Grobare

Fudbaleri Partizana pretrpeli su pravi brodolom na 178. večitom derbiju.

Crvena zvezda je oduvala crno-bele sa 3:0 i pobegla Parnom valjku četiri boda na vrhu tabele superlige Srbije.

Posle meča na konferenciji za medije govorio je trener Partizana Nenad Stojaković:

Na pitanje, da li će razmišlja o ostavci, Stojaković je kratko rekao:

- Nemam komentar!

O utakmici?

- Jako zahtevna utakmica za nas, prvo poluvreme ono što smo pripremali smo sproveli, odgovorili smo na sve osim na prekid, nismo uspeli da nađemo način. Drugo poluvreme smo ostali bez jako važnog igrača, gubimo na agresivnosti, primamo gol iz tranzicije, prelomio je meč penal, dali smo gol, ali ne znam šta se tu desilo - rekao je Stojaković na početku.

Potom je dobio pitanje o tome da li je došao da se brani.

- Ne slažem se sa vama. Napravili smo pritisak, imali smo situacije koje nismo realizovali. Šta bi bilo kad bi bilo. Ono što sam rekao u uvodu jeste da smo pripremali meč na određeni način. Došli smo do određenih sitaucija, da li nismo zaslužili ili je mali nedostatak kvaliteta, to su stvari koje odlučuju. Da smo poveli sigurno utakmica odlazi u drugi tok, sve bi onda bilo drugačije.

Zašto je došlo do pada u igri Partizana?

- Kada je fudbal u pitanju i kada su igrači u pitanju, ono što te definiše su odluke koje donosiš. U 47. minutu par igrača nije donelo prave odluke, nedopustivo je da primiš gol na taj način. Ali, to su mladi ljudi koji tek uče, Partizan ima proizvod koji treba da nadograđuje.

Pričao je i o odlukama tokom same utakmice:

- Da nastavimo u istom ritmu, da pritiskamo gore, opet kažem, u jednom trenutku ako jedan igrač donese pogrešnu odluku ceo mehanizam pada u vodu. Dve sekunde donose prevagu na terenu. U određenim trenucima pogrešne odluke su dovele do ovakvog rezultata.

Kaže i da je taktika bila dobra.

- Ne znam, Simić je momak koji je jako dugo igrao na poziciji zadnjeg veznog, Vanja je u više navrata igrao na poziciji ofanzivnog veznog, nešto što je trenirano, nama se to svidelo da u srednjem delu terena budemo agresivni na njihove najbolje igrače, da kada uzmemo loptu ih ugrozimo, a da u fazi kada imamo loptu sa Simićem pravimo višak u srednjem delu ili u delu kada se on spusti kao centralni bek. Mislim da je odluka bila dobra da ovako pristupimo meču.

Da li osećate odgovornost?

- Največa odgovornost je na meni, mi pripremamo. Kada se završi negativno, najveću odgovornost snosi trener.

Kako gleda na trku za titulu?

- Za nas je jako teška svaka utakmica, pritisak je veliki. Pokušavamo da budemo bolji i bolji, treninramo na određeni način, svaku utakmicu pripremamo na određeni način. Kažem, i bez ovog rezultata jako zahtevn.

Autor: Iva Besarabić