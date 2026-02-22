AKTUELNO

MARKO ARNAUTOVIĆ POSLAO MOĆNU PORUKU NAKON DERBIJA: Beograd je crveno-beli

Marko Arnautović, jedan od heroja Zvezde u 178. večitom derbniju oglasio se preko društvenih mreža.

Crvan zvezda je slavila protiv Partizana sa 3:0, a drugi gol postigao je upraov Arnautović koji je oduševljen ostvarenjem sna.

Naime, austrijski napadač često je govorio da sanja gol u derboiju u dresu Zvezde, a sada je to i ostvario. Posle gola, dao je izjavu u kojoj je sa puno emocija otkrio prve utiske, a sada je na društvenim mrežama na ćirilici napisao:

- Beograd je crveno-beli.

Naivjače je ova njegova objava oduševila, kao i muzika, jer ceo postavljeni video prati meldoija "Gipsy Kings"-a i pesma "Volare".

Pogledajte:

