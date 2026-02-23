AKTUELNO

KOSTOV ISPISAO ISTORIJU SRPSKOG FUDBALA! Biser crveno-belih postao najmađi strelac u istoriji večitih derbija!

Fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov je ispisao novu stranicu srpskog fudbala, postavši najmlađi strelac u istoriji večitog derbija.

Mladi vezni fudbaler je pogodio mrežu protivnika pred sam kraj prvog poluvremena na 178. večitom derbiju (3:0) odigranom na stadionu „Rajko Mitić“.

Talentovani Vasilije Kostov je izazvao erupciju oduševljenja na tribinama Marakane pogotkom u samom finišu prvog dela igre.

Katai je nakon odličnih poteza na levom boku sjajno centrirao, a najviši u skoku je bio Vasilije Kostov, koji je preciznim udarcem glavom zatresao mrežu večitog rivala.

Kostov je u trenutku postizanja pogotka imao svega 17 godina, devet meseci i 11 dana, te je postao najmlađi strelac u istoriji najveće utakmice srpskog fudbala nakon što je prestigao Andriju Maksimovića.

