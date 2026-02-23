REKORDI KOJE JE TEŠKO DOSTIĆI! Šta je sve učinio Jokić u jednoj noći, i to uprkos porazu (VIDEO)

Dokle više, Nikola? To je pitanje koje verovatno postavljaju svi NBA analitičari nakon još jedne partije srpskog centra koja se ne može opisati drugačije nego kao – istorijsko krunisanje. Nikola Jokić ne samo da vodi Denver Nagetse, on se igra sa istorijom najjače lige na svetu.

Golden Stejt Voriorsi nisu imali Stefa Karija, Drejmonda Grina, Džimija Batlera, Kristapsa Porzingisa, ali im to nije smetalo kako bi dobili Denver Nagetse. Slavili su Ratnici rezultatom 128:117. Ipak, Jokić se potrudio da obeleži meč.

Kada pogledate učinak u poslednjih 50 sezona, brojke deluju kao greška u kompjuterskoj simulaciji. U kategoriji 30/20/10 utakmica (poeni, skokovi, asistencije), situacija je sledeća:

Nikola Jokić: 9 puta

Svi ostali igrači u poslednjih pola veka ZAJEDNO: 6 puta

Dakle, momak iz Sombora je tri puta uspešniji od cele plejade NBA zvezda i legendi koje su prošle kroz ligu u poslednjih pet decenija.

U društvu Karima, ali i korak ispred njega

Jokić je postao tek drugi igrač u istoriji NBA lige koji je završio meč sa brutalnim učinkom od tačno 35 poena, 20 skokova, 12 asistencija, 3 ukradene lopte i 2 blokade. Pre njega, to je pošlo za rukom samo legendarnom Karimu Abdul-Džabaru daleke 1976. godine.

Međutim, Nikola je otišao i korak dalje. On je sada jedini igrač u istoriji regularnog dela NBA sezone koji je uspeo da zabeleži više od jedne utakmice sa "35/20/10/2/2" učinkom. Granica snova za druge, standard za Srbina.

Da Jokić ne gubi vreme, osetili su na svojoj koži Golden Stejt Voriorsi. Upisavši tripl-dabl već do kraja treće četvrtine, Nikola je stigao do svog 81. takvog učinka pre poslednje deonice. Ovo je apsolutno najveći broj tripl-dablova postignutih u prve tri četvrtine od kada se vodi moderna "play-by-play" statistika.

Statistika Jokića sa meča

Glavni učinak (Triple-Double)

Poeni: 35

Skokovi: 20

Asistencije: 12

Detaljna statistika meča

Minuti na parketu: 36

Ukradene lopte: 3

Blokade: 2

Izgubljene lopte: 5

Lične greške: 1

+/- Rejting: -6

Procenti šuta i efikasnost

Šut iz igre (FG): 11/21 (52.4%)

Šut za tri poena (3FG): 3/4

Slobodna bacanja (FT): 10/11

True Shooting % (TS%): 67.7%

Real App rejting (FPS): 92

Kontrola skoka

Ofanzivni skokovi: 6

Defanzivni skokovi: 14

Ukupno skokova: 20

Autor: Jovana Nerić