AKTUELNO

Fudbal

PARTIZAN JUTROS SMENIO STOJAKOVIĆA! Hitna reakcija Mijatovića posle poraza u derbiju!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Nenad Stojaković više nije trener Partizana. Mijatović reaguje nakon poraza u derbiju, a klub se suočava s krizom rezultata.

Nenad Stojaković nije više trener Partizana, saznaje Kurir. Trener crno-belih dobiće uskoro zvaničnu zahvalnicu od kluba za sve što je uradio, ali to nije bilo dovoljno da nastavi započeti posao. Razlog: loše igre i rezultati.

Partizan je ostao četiri koraka iz Zvezde, ali utisak je da se ozbiljno uvukla kriza u igre Stojakovićevog tima. Donekle i očekivano za mladu ekipu, ali je problem što nema - reakcije.

Drugo poluvreme utakmice sa Spartakom umnogome je odedilo sudbinu Stojakovića, ali crno-beli nisu želel ida "seku" pre derbija. Mijatović je imao strpljenja i vere da je moguće da Nenad pokrene ekipu, ali to se nije dogodilo.

Morao je prvi čovek Partizana, zadužen za sportska pitanja, da promeni još jednog trenera.

Autor: D.Bošković

#Derbi

#mijatovic

#nenad stojakovic

#reakcija

POVEZANE VESTI

Fudbal

ŠOK U HUMSKOJ POSLE NEVIĐENE BRUKE U DERBIJU! Aleksandar Stanojević podneo ostavku!

Košarka

ŽELJKO OBRADOVIĆ POSLAO EVROLIGI MOĆNU PORUKU! Trener crno-belih zagrmeo posle pobede u derbiju: Zvezda i Partizan su blago...

Košarka

NEDOSTAJE NAM 15 MILIONA DA POBEDIMO PARTIZAN! Trener Cedevita Olimpije brutalno iskren posle poraza od crno-belih

Fudbal

OGLASIO SE NENAD STOJAKOVIĆ: Evo šta je trener Partizana rekao nakon prve pobede na klupi crno-belih

Fudbal

Napustiću konferenciju! Stanković planuo nakon poraza u derbiju!

Fudbal

PARTIZAN NASTAVLJA TRKU SA ZVEZDOM! Stojakovićeve prve reči posle pobede u Kragujevcu: Zadovoljan sam, mora još da se radi