PARTIZAN IMENOVAO NOVOG TRENERA! Legenda crno-belih seda na klupu, svi detalji ugovora

Legende crno-belih, Đorđije Ćetković i Damir Čakar, preuzimaju klupu Partizana.

Šta posle odlaska Nenada Stojakovića iz Humske? Đorđije Ćetković - Damir Čakar je tandem koji preuzima užarnu klupu Partizana, potvrđeno je Kuriru.

Legendarni fudbaler crno-belih, Damir Čakar ima PRO licencu, takođe i trenersko iskustvo. O njegovom odnosu prema Partizanu izlišno je trošiti reči... Pa se takva odluka nametnula kao logična u datom momentu.

Čakar će dobiti poverenje da do kraja sezone vodi tim i tu više neće da bude promena, saznaje Kurir.

Zašto ne stranac?

Najveći problem je činjenica da na tržištu nema adekvatnih rešenja, kada govorimo o domaćim trenerima, dok su stranci preskupi, posebno za momenat u kojem se nalazi klub iz Humske.

Autor: Jovana Nerić

