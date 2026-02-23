AKTUELNO

Košarka

POTRESNE VESTI IZ AMERIKE! Preminula čuvena sportiskinja (43) u stravničnoj saobraćajnoj nesreći

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Preminula je Kara Brakston, bivša košarkašica i dvostruka šampionka WNBA, u tragičnoj saobraćajnoj nesreći u Atlanti.

Potresne vesti iz Amerike. Kako javljaju tamošnji mediji preminula Kara Brakston, bivša američka profesionalna košarkašica i dvostruka šampionka WNBA lige. Bila je 43 godine.

Prema dostupnim informacijama, Brakston je nastradala u ozbiljnoj saobraćajnoj nesreći u Atlanti (SAD), ali zvanični uzrok smrti još nije potpuno potvrđen od strane nadležnih.

"Sa velikom tukom oplakujemo smrt dvostruke šampionke WNBA, Kare Brekston. Naše misli su u ovom trenutku sa njenom porodicom, prijateljima i bivšim saigračicama", saopštila je WNBA liga.

Autor: Jovana Nerić

#Kara Brakston

#Košarkašica

#Saobraćajna nesreća

#Smrt

#WNBA

POVEZANE VESTI

Hronika

Užasna tragedija: Tatjana Ječmenica poginula u saobraćajnoj nesreći

Showbiz

Preminula čuvena glumica: Porodica saopštila potresne vesti!

Ostali sportovi

TRAGEDIJA: Mladi fudbaler POGINUO u jezivoj saobraćajnoj nesreći!

Region

Velika tragedija! Reprezentativac Severne Makedonije (19) poginuo u saobraćajnoj nesreći

Domaći

TRAGEDIJA U BOSNI: U saobraćajnoj nesreći poginuo harmonikaš Hanke Paldum

Region

Tragedija u Crnoj Gori: Fudbaleri putovali na gostovanje Budućnosti, pa učestvovali u saobraćajnoj nesreći sa smrtnim ishodom